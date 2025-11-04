Toyota Corolla: il nuovo concept anticipa il futuro ibrido e non solo

Dopo una lunghissima attesa, finalmente abbiamo potuto posare la vista sul nuovo concept di Toyota corolla che l’azienda ha completamente ridisegnato puntando ad una grande innovazione per una delle linee più importanti della storia della società, quest’ultimo si è presentato direttamente al Japan Mobility Show 2025 e ha mostrato la direzione stilistica che la vettura della società prenderà nei prossimi anni, stiamo parlando di un passo in avanti decisamente radicale che mostra dei cambiamenti importanti.

L’auto viene reinventata

La vettura si mostra con un linguaggio stilistico completamente ridisegnato da parte di Toyota, di base la parola d’ordine per questa vettura sarà l’atteggiamento letteralmente sportiveggiante, la vettura infatti mostra un design decisamente slanciato e aggressivo caratterizzato dalla presenza anteriormente di nuovi fari collegati tra loro da una sottile striscia luminosa, i quali inferiormente sono accompagnati da quella che non è una vera e propria maschera anteriore, bensì una presa d’aria che lascia poi intravedere uno sfogo direttamente sul cofano alla base del parabrezza.

La società ovviamente non ha voluto cambiare il design esterno esclusivamente ma si è concentrata anche sull’abitacolo interno, quest’ultimo infatti sarà un concentrato di minimalismo ma allo stesso tempo di tecnologia, non a caso all’interno sarà presente un volante 3 razze dietro il quale troviamo il quadro strumenti digitale, il quale lateralmente sarà accompagnato dalla presenza di pulsanti digitali, l’azienda infatti ha voluto ridurre al minimo la presenza di tasti fisici proprio per accentuare la sensazione di progresso della vettura.

Per quanto riguarda le motorizzazioni presenti all’interno dell’automobile, la società non si è espressa più di tanto e ovviamente tramite un concept è difficile stabilire con precisione dettagli, quello che possiamo anticipare è che l’auto automobile sarà presente sia in versione termica che in versione ibrida che inversione 100% elettrica, ricordiamo tra l’altro che l’azienda sta sviluppando un nuovo motore a benzina che probabilmente potrebbe esordire proprio con questa nuova Toyota corolla.