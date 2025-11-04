Ad
NewsOfferteOperatori TelefoniciOperatori VirtualiVodafone

Lyca Mobile lancia l’offerta 5G più economica in Italia

Passaggio gratuito, due mesi omaggio e connessione full speed: ecco perché scegliere Lyca

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
Lyca

Lyca Mobile rinnova la propria strategia commerciale con una promozione aggressiva destinata a scuotere il mercato mobile italiano. L’operatore virtuale, che utilizza la rete Vodafone, propone un piano a 5,99€ al mese con 150GB di dati 5G, minuti e SMS illimitati, oltre a 8GB di roaming UE. L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore, con attivazione e passaggio completamente gratuiti.

La vera sorpresa però è l’iniziativa “2 mesi di rinnovo gratis”, pensata per fidelizzare i nuovi clienti e rendere ancora più conveniente il cambio operatore. Lyca punta così a consolidare la propria posizione tra le offerte mobile più economiche del Paese, mantenendo un approccio semplice e trasparente. Infatti non vi è alcun costo nascosto, nessun vincolo contrattuale e nessun controllo del credito. L’utente sceglie il piano, attiva la SIM, fisica o eSIM, e in pochi minuti è connesso alla rete 5G a piena velocità.

5G reale, roaming europeo e libertà totale: la rete Lyca per crescere in Italia

L’azienda, già presente in oltre 20 Paesi, sta investendo molto nel mercato italiano, dove ha trovato terreno fertile grazie ai prezzi competitivi e a un servizio sempre più stabile. Il 5G di Lyca Mobile, appoggiato all’infrastruttura Vodafone, garantisce copertura estesa e velocità senza limiti artificiali, a differenza di molti operatori low cost. Secondo quanto dichiarato, la rete raggiunge il 99% del territorio nazionale con tecnologia 4G, estendendosi pian piano con il 5G full speed.

Un altro punto di forza è il roaming gratuito nell’Unione Europea, che comprende anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein. I clienti possono utilizzare parte dei propri giga anche all’estero, senza costi extra. Questa combinazione di prezzo basso, trasparenza e libertà d’uso sta rendendo Lyca una delle scelte più popolari tra chi cerca un piano mobile flessibile e conveniente, ideale anche per chi viaggia spesso o desidera evitare contratti vincolanti.

Insomma con una simile soluzione LycaMobile mira a un pubblico giovane e dinamico, attento al risparmio ma desideroso di prestazioni elevate. Tra velocità reale, roaming esteso e semplicità d’attivazione, l’operatore dimostra che basso costo non significa bassa qualità.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !