Lyca Mobile lancia l’offerta 5G più economica in Italia

Lyca Mobile rinnova la propria strategia commerciale con una promozione aggressiva destinata a scuotere il mercato mobile italiano. L’operatore virtuale, che utilizza la rete Vodafone, propone un piano a 5,99€ al mese con 150GB di dati 5G, minuti e SMS illimitati, oltre a 8GB di roaming UE. L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore, con attivazione e passaggio completamente gratuiti.

La vera sorpresa però è l’iniziativa “2 mesi di rinnovo gratis”, pensata per fidelizzare i nuovi clienti e rendere ancora più conveniente il cambio operatore. Lyca punta così a consolidare la propria posizione tra le offerte mobile più economiche del Paese, mantenendo un approccio semplice e trasparente. Infatti non vi è alcun costo nascosto, nessun vincolo contrattuale e nessun controllo del credito. L’utente sceglie il piano, attiva la SIM, fisica o eSIM, e in pochi minuti è connesso alla rete 5G a piena velocità.

5G reale, roaming europeo e libertà totale: la rete Lyca per crescere in Italia

L’azienda, già presente in oltre 20 Paesi, sta investendo molto nel mercato italiano, dove ha trovato terreno fertile grazie ai prezzi competitivi e a un servizio sempre più stabile. Il 5G di Lyca Mobile, appoggiato all’infrastruttura Vodafone, garantisce copertura estesa e velocità senza limiti artificiali, a differenza di molti operatori low cost. Secondo quanto dichiarato, la rete raggiunge il 99% del territorio nazionale con tecnologia 4G, estendendosi pian piano con il 5G full speed.

Un altro punto di forza è il roaming gratuito nell’Unione Europea, che comprende anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein. I clienti possono utilizzare parte dei propri giga anche all’estero, senza costi extra. Questa combinazione di prezzo basso, trasparenza e libertà d’uso sta rendendo Lyca una delle scelte più popolari tra chi cerca un piano mobile flessibile e conveniente, ideale anche per chi viaggia spesso o desidera evitare contratti vincolanti.

Insomma con una simile soluzione LycaMobile mira a un pubblico giovane e dinamico, attento al risparmio ma desideroso di prestazioni elevate. Tra velocità reale, roaming esteso e semplicità d’attivazione, l’operatore dimostra che basso costo non significa bassa qualità.