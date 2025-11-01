Toyota, vendite globali da record: le auto ibride trascinano la crescita

Toyota continua a dominare il mercato automobilistico mondiale. Nella prima metà dell’anno 2026 il colosso giapponese ha infatti registrato una crescita del 4,7% nelle vendite globali. Il risultato? Una quota di 5.267.216 veicoli. Cufra che segna un nuovo record assoluto per il gruppo, comprendendo anche i marchi Lexus. La produzione è aumentata del 6%, toccando quasi cinque milioni di unità. Il Nord America si conferma il motore principale della crescita, con un aumento del 10,5%, seguito dalla Cina e dall’Europa.

La strategia basata sull’elettrificazione leggera e ibrida si conferma quella vincente. Nonostante l’incertezza economica e i dazi che pesano sull’industria, Toyota riesce a mantenere una solidità eccezionale. Le sue auto ibride continuano a rappresentare la fetta più importante del successo commerciale. Ma soprattutto dimostrano che il marchio ha saputo anticipare i tempi e interpretare al meglio le esigenze del mercato mondiale.

Toyota: le auto ibride dominano, ma l’elettrico cresce lentamente

Nel dettaglio, Toyota ha venduto 85.897 MildHybrid e 97.554 Plug-in Hybrid tra aprile e settembre. Ma il dato più impressionante riguarda le FullHybrid. Quest’ultime infatti hanno superato i 2,18 milioni di unità vendute nel periodo, con una crescita del 7,6%. Una dimostrazione precisa di quanto la tecnologia ibrida resti fondamentale nella strategia dell’azienda.

Anche le auto elettriche pure, le BEV, iniziano a farsi spazio. Basta pensare che le vendite globali hanno raggiunto 101.460 unità, per lo più al di fuori del Giappone. Anche se si tratta di numeri ancora contenuti rispetto alle ibride, la crescita è costante e destinata ad aumentare con il lancio dei nuovi modelli elettrici previsti nei prossimi mesi.

Diversa la situazione per le vetture a idrogeno. Toyota ne ha vendute appena 400 in tutto il mondo, registrando un calo superiore al 40%. Nonostante ciò, la casa continua a investire in questa tecnologia, convinta del suo potenziale nel lungo periodo. Nel frattempo, la forza delle auto ibride garantisce a Toyota una posizione di leadership, anche in un contesto economico altamente competitivo.