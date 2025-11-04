Galaxy S26: Samsung prepara la nuova rivoluzione mobile

A tre mesi dalla presentazione ufficiale, emergono nuovi dettagli sulla futura serie Galaxy S26. A fornire i primi indizi è stato Daniel Araujo. Il vicepresidente della divisione Mobile Experience di Samsung. E lo ha fatto durante la conference call sui risultati del terzo trimestre 2025. Le sue parole lasciano intendere un deciso passo avanti sul fronte dell’intelligenza artificiale e delle prestazioni complessive. Araujo ha promesso un’esperienza d’uso completamente rinnovata. Che sarà costruita intorno all’utente e potenziata da un SoC di nuova generazione. Fa riferimento all’“AP custom”, il processore sviluppato su misura. E questo apre a diverse ipotesi. Tra cui il possibile ritorno della doppia fornitura di chip. Snapdragon 8 Elite Gen 5 per alcune versioni e Exynos 2600 per altre.

Nuove fotocamere e intelligenza artificiale. Con il Galaxy S26 si punta sull’esperienza utente

Nonostante l’entusiasmo, Araujo ha mantenuto il riserbo sulle scelte definitive. Le sue dichiarazioni sono arrivate in una fase in cui le valutazioni interne sull’hardware non sarebbero ancora concluse. Tuttavia, secondo fonti vicine all’azienda, gli ordini a Qualcomm sarebbero già stati inoltrati. Confermando così la presenza del chip americano almeno sul modello Galaxy S26 Ultra. L’ipotesi più accreditata resta quella di una strategia mista. Con il Galaxy S26 base dotato di SoC Exynos. E le versioni più costose invece equipaggiate con Snapdragon.

Oltre alla componente hardware, l’attenzione si concentra sulle nuove fotocamere. Ma anche sulle funzioni di AI di prossima generazione. L’azienda promette un salto qualitativo nell’elaborazione delle immagini. E nella personalizzazione delle impostazioni fotografiche. Il sistema d’intelligenza artificiale è integrato nel nuovo chip. E dovrebbe gestire in tempo reale la scena. Ma anche adattare automaticamente parametri come esposizione, bilanciamento e messa a fuoco. Samsung punta quindi a offrire scatti più naturali e prestazioni più fluide. Riducendo il consumo energetico e migliorando la velocità complessiva del dispositivo.

Con la serie Galaxy S26, il colosso sudcoreano sembra voler consolidare la propria posizione nel mercato premium. Con un equilibrio tra potenza, efficienza e innovazione tecnologica. L’appuntamento con la presentazione ufficiale, prevista per l’inizio del 2026, si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno. Soprattutto per gli appassionati di tecnologia mobile.