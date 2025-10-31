Vivo S50 Pro Mini potrebbe avere un soc Snapdragon

Lo scorso mese di maggio, il produttore tech Vivo aveva annunciato ufficialmente la serie di smartphone top di gamma denominata Vivo S30. L’azienda, però, sta ora preparando l’arrivo ufficiale della serie successiva, che sarà chiamata Vivo S50. Quest’ultima sarà inizialmente composta da due modelli, ovvero i prossimi Vivo S50 Pro e Vivo S50 Pro Mini. Proprio quest’ultimo modello è stato il protagonista dei rumors e delle indiscrezioni di queste ultime ore .

Vivo S50 Pro Mini, stando ai rumors sarà alimentato da un potente processore Snapdragon

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, il prossimo smartphone del produttore tech Vivo sarà alimentato da un processore Snapdragon. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo S50 Pro Mini. A rivelare queste nuove informazioni è stato un leaker piuttosto noto del settore attraverso un post sulla propria pagina del social Weibo, ovvero Digital Chat Station.

Secondo quanto rivelato dal leaker, il prossimo device dell’azienda potrà contare sulla presenza di un processore estremamente potente. Il leaker parla della presenza a bordo del soc Snapdragon 8 Gen 5. Questo smentirebbe dunque i rumors precedenti, che avevano invece suggerito la presenza del processore di casa MediaTek, in particolare del soc MediaTek Dimensity 9400+. Oltre a questo, il leaker ha poi confermato che ci troveremo ancora una volta di fronte ad un’offerta smartphone dae dimensioni compatte. Il display, infatti, dovrebbe avere una diagonale pari a 6.31 pollici, mentre la risoluzione dovrebbe essere pari a 1.5K. Sicuramente non mancherà una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo, ma per il momento non sappiamo con esattezza quale sarà.

Digital Chat Station ha inoltre rivelato che il nuovo Vivo S50 Pro Mini avrà un comparto fotografico con incluso un sensore con lente periscopica. Dal punto di vista estetico, poi, sembra che il nuovo smartphone sarà rivolte anche ad un pubblico femminile, forse perché sarà disponibile in una colorazione rosa.