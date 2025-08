Galaxy S26 Pro sostituisce il modello base?

Samsung sembra pronta a rivoluzionare la propria linea di smartphone di punta con il lancio della serie Galaxy S26. Le indiscrezioni che circolano ormai da settimane trovano ulteriore credito grazie a una nuova registrazione nel database ufficiale della GSMA, che suggerisce una possibile svolta nella nomenclatura e nella struttura della gamma. Al centro di tale trasformazione ci sarebbe la scelta di rinominare il modello base, che potrebbe arrivare sul mercato non come Galaxy S26, ma sotto il nome di Galaxy S26 Pro. Tale dettaglio è emerso prima in alcune build preliminari del software One UI 8.0, dove sono comparsi dei nomi in codice sospetti.

Ma è stato solo con la registrazione aggiornata al 29 luglio, identificata dal sito SammyPolice, che la nuova denominazione è apparsa ufficialmente. Qui il modello SM-S942U, inizialmente legato al nome Galaxy S26, è stato ora associato a Galaxy S26 Pro. Nello stesso database compaiono anche i nomi Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra. Mentre risulta del tutto assente un modello S26 Plus.

Samsung cambia nomenclatura per la serie Galaxy S26

Il possibile utilizzo del termine “Pro” per quello che potrebbe essere il modello di ingresso della prossima serie rappresenta un elemento insolito nel panorama degli smartphone. Qui, infatti, la dicitura è solitamente riservata a dispositivi premium, ricchi di funzionalità avanzate. Viene naturale chiedersi se Samsung stia tentando di riallineare la sua offerta, o se invece si tratti di una strategia comunicativa volta solo a trasmettere un’immagine più “professionale” anche al modello base.

L’approccio di Samsung, considerando quanto emerso, sembra andare oltre la semplice evoluzione generazionale. L’azienda sudcoreana potrebbe voler ridefinire il modo in cui i suoi flagship vengono percepiti. Restano però ancora molte domande aperte sull’intera lineup. Solo con i prossimi annunci ufficiali sarà possibile comprendere se tale nuova riorganizzazione rappresenta una mossa strategica ben calibrata. O se, in alternativa, potrebbe diventare azzardo di marketing.