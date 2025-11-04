Allarme WhatsApp: il messaggio che ruba account e dati

WhatsApp è nuovamente alle prese con una truffa davvero insidiosa, che potrebbe dare molto fastidio agli utenti. Ormai i tentativi di truffa su WhatsApp sono all’ordine del giorno, e l’applicazione di Meta cerca in tutti modi di contrastarle. E cerca di farlo sia dando consigli agli utenti su come riconoscere le truffe dai messaggi innocui, sia con dei veri e propri strumenti.

WhatsApp ha infatti trasformato Meta AI in un fact check, in cui gli utenti possono mandare messaggi ritenuti sospetti e il chatbot risponderà se effettivamente si potrebbe trattare di una truffa oppure di messaggi innocui. Tuttavia, siamo ancora ben lontani da debellare le truffe che utilizzano WhatsApp come veicolo, e negli ultimi giorni una nuova frode si è diffusa a macchia d’olio.

In cosa consiste la nuova truffa sbarcata su WhatsApp?

La nuova truffa sbarcata su WhatsApp, parte da un semplice messaggio, apparentemente innocuo. Il testo del messaggio recita le seguenti parole: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”.

Il messaggio che appare del tutto innocuo, in realtà è una truffa bella e buona, che nasconde un tentativo di furto degli account di WhatsApp. Il funzionamento è davvero ingegnoso. Poiché il truffatore prova a utilizzare il numero di telefono di una vittima ignara per accedere a un account su WhatsApp. L’applicazione così invierà a quel numero di telefono un codice a sei cifre da inserire per trasportare quell’account su un altro dispositivo.

Dopo aver ricevuto quel messaggio da parte dei truffatori, se si decide di inviare il codice a sei cifre ricevuto sul telefono, si dà accesso completo al proprio account di WhatsApp. Questo ovviamente permetterebbe ai truffatori di accedere a tutte le informazioni personali degli utenti che si trovano sulle varie chat esenterebbe un problema davvero gigantesco. Per questo motivo, WhatsApp consiglia sempre di non inviare mai nessun tipo di codice a nessuno, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di truffe.