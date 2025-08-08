Fastweb Mobile: velocità, sostenibilità e trasparenza

Con un’offerta pensata per chi cerca affidabilità, connessione veloce e costi contenuti, Fastweb Mobile rinnova la sua proposta commerciale. Il piano include 150GB di traffico dati, anche in 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali, 100 SMS e funzionalità avanzate come il WiFi-Calling, per effettuare chiamate anche dove il segnale mobile è assente. Il tutto al costo fisso di 8,95€ al mese, senza vincoli di durata né costi nascosti. La rete utilizzata è quella di Vodafone, la più premiata in Italia, sinonimo di qualità e stabilità.

Formazione digitale e sicurezza online: i servizi inclusi di Fastweb che fanno la differenza

Tra i vantaggi più apprezzati vi è la possibilità di attivare la SIM o eSIM direttamente online, anche tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. A completare l’offerta è prevista la spedizione gratuita e un contributo di attivazione pari a 10€. Fastweb punta anche sull’ecosostenibilità con la nuova EcoSIM riciclata al 100% e si impegna a raggiungere l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035. A ciò si aggiunge un contributo concreto per il pianeta, circa 1 milione di euro donati a iniziative ambientali. Trasparenza e sostenibilità sono quindi i pilastri dell’esperienza proposta.

Oltre alla connettività, Fastweb offre anche una serie di servizi digitali pensati per accompagnare l’utente in modo completo. Tra questi vi sono i corsi della Fastweb Digital Academy, inclusi gratuitamente nel piano. Ovvero un’opportunità per acquisire competenze richieste dal mercato del lavoro in continua evoluzione. Per chi desidera navigare in sicurezza, è disponibile FastwebProtect a 3€ al mese, un pacchetto che include strumenti contro frodi online, pubblicità invasive e furti d’identità digitali, realizzato in collaborazione con Wallife.

Anche il roaming è incluso in tutta l’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera e Ucraina fino a 14GB mensili. Le chiamate verso oltre 60 Paesi internazionali non comportano costi extra, rendendo l’offerta ideale anche per chi ha contatti all’estero. Attraverso l’app MyFastweb, è possibile monitorare consumi, credito residuo e richiedere assistenza. La proposta si distingue infine anche per l’iniziativa “Porta un amico”, fino a 50€ in buoni regalo per chi presenta nuovi clienti, che a loro volta ricevono uno sconto.