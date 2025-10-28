Fastweb Mobile Pro 5G: l’offerta con 250 GB e minuti illimitati

Fastweb emerge nel settore della telefonia mobile con la nuova offerta Pro 5G. Una soluzione pensata per chi cerca una connessione ad alta velocità e servizi completi senza costi nascosti. La proposta include 250GB di traffico dati anche su rete 5G Vodafone, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al prezzo di 11,95€ al mese. L’offerta è già attivabile online e prevede la spedizione gratuita. Ma soprattutto conferma la filosofia di trasparenza e semplicità che da anni caratterizza l’operatore.

Fastweb Mobile Pro 5G: più servizi, sostenibilità e formazione digitale inclusa

Una delle novità più interessanti è la funzione WiFi Calling. Quest’ultima consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la rete wireless domestica o pubblica. La promo prevede poi 20GB di roaming inclusi in Europa a cui si aggiungono 25GB extra, utilizzabili anche nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina. La rete mobile di Fastweb, costruita in collaborazione con Vodafone, garantisce velocità in download fino a 2Gbps, rendendo la navigazione fluida anche nelle aree più trafficate.

Ma non è finita qui. La nuova offerta non punta solo sulle prestazioni, ma anche su un approccio più responsabile e innovativo. Fastweb introduce infatti la EcoSIM riciclata al 100%, parte del suo piano “Net Zero Carbon 2035”, che mira a ridurre del 90% le emissioni di CO₂ entro i prossimi dieci anni. A questa iniziativa si affianca il progetto “Fastweb Dona”, il quale prevede un contributo annuale di un milione di euro per progetti ambientali.

Tra i vantaggi inclusi nel piano figura l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb-Digital Academy. Si tratta di una piattaforma che forma gli utenti sulle competenze digitali più richieste dal mercato del lavoro. È poi possibile aggiungere opzioni come FastwebUP Plus Mobile, con sconti su viaggi, fitness e cinema, o FastwebProtect, che include strumenti di sicurezza online e una polizza assicurativa contro le frodi digitali.