Fastweb Mobile Pro 5G: l’offerta con 250 GB e minuti illimitati

Fastweb rafforza la sua proposta mobile con un piano completo e senza vincoli

scritto da Ilenia Violante
Fastweb

Fastweb emerge nel settore della telefonia mobile con la nuova offerta Pro 5G. Una soluzione pensata per chi cerca una connessione ad alta velocità e servizi completi senza costi nascosti. La proposta include 250GB di traffico dati anche su rete 5G Vodafone, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al prezzo di 11,95€ al mese. L’offerta è già attivabile online e prevede la spedizione gratuita. Ma soprattutto conferma la filosofia di trasparenza e semplicità che da anni caratterizza l’operatore.

Fastweb Mobile Pro 5G: più servizi, sostenibilità e formazione digitale inclusa

Una delle novità più interessanti è la funzione WiFi Calling. Quest’ultima consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la rete wireless domestica o pubblica. La promo prevede poi 20GB di roaming inclusi in Europa a cui si aggiungono 25GB extra, utilizzabili anche nel Regno Unito, in Svizzera e in Ucraina. La rete mobile di Fastweb, costruita in collaborazione con Vodafone, garantisce velocità in download fino a 2Gbps, rendendo la navigazione fluida anche nelle aree più trafficate.

Ma non è finita qui. La nuova offerta non punta solo sulle prestazioni, ma anche su un approccio più responsabile e innovativo. Fastweb introduce infatti la EcoSIM riciclata al 100%, parte del suo piano “Net Zero Carbon 2035”, che mira a ridurre del 90% le emissioni di CO₂ entro i prossimi dieci anni. A questa iniziativa si affianca il progetto “Fastweb Dona”, il quale prevede un contributo annuale di un milione di euro per progetti ambientali.

Tra i vantaggi inclusi nel piano figura l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb-Digital Academy. Si tratta di una piattaforma che forma gli utenti sulle competenze digitali più richieste dal mercato del lavoro. È poi possibile aggiungere opzioni come FastwebUP Plus Mobile, con sconti su viaggi, fitness e cinema, o FastwebProtect, che include strumenti di sicurezza online e una polizza assicurativa contro le frodi digitali.

