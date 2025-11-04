Samsung Internet arriva anche su PC: il browser Galaxy sbarca su Windows

Samsung ha annunciato l’arrivo ufficiale di Samsung-Internet su PC. Dopo anni di presenza esclusiva su smartphone e tablet, il browser proprietario della casa sudcoreana approda in versione beta su Windows. L’obiettivo? Unificare l’esperienza d’uso tra dispositivi mobili e desktop. L’iniziativa rappresenta un nuovo capitolo nella strategia Galaxy, che punta a rendere la navigazione più fluida, personalizzata e sicura. Ciò grazie all’integrazione con l’IA e alle funzioni di privacy avanzata.

La nuova versione per PC, come detto, è stata progettata per garantire continuità tra smartphone, tablet e computer Galaxy. Essa consente così agli utenti di sincronizzare cronologia, segnalibri e dati personali grazie all’accesso tramite account Samsung. Con l’integrazione nativa di SamsungPass, il browser offre la gestione sicura delle credenziali, dei profili e delle compilazioni automatiche, senza bisogno di applicazioni esterne.

Una delle funzioni più apprezzate è la possibilità di riprendere sul PC la navigazione iniziata sullo smartphone, e viceversa. Ciò a condizione che entrambi i dispositivi siano collegati allo stesso account e alla stessa rete Wi-Fi o Bluetooth. Tale sistema rafforza la filosofia di continuità cross-device che Samsung sta perseguendo da anni, rendendo l’esperienza più coerente e priva di interruzioni.

Tra le novità introdotte su SamsungInternet per Windows ci sono anche gli strumenti basati su Galaxy AI. Ne sono un esempio Browsing Assist, una funzione in grado di riassumere e tradurre le pagine web in tempo reale. L’intelligenza artificiale, è al servizio dell’utente e lavora in modo “silenzioso ma costante”, anticipando i bisogni e migliorando la produttività durante la navigazione.

Sul fronte della sicurezza vi è invece il sistema smart anti-tracking, che limita la raccolta di dati da parte di siti e inserzionisti. Presente anche la Privacy Dashboard. Essa consente di monitorare e modificare le impostazioni di protezione in tempo reale. La beta di Samsung Internet è ora disponibile per Windows 10 e 11, inizialmente in Corea del Sud e negli USA, con l’intenzione di estendere il lancio ad altri mercati nel corso dei prossimi mesi.