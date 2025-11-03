NVIDIA: una truffa propone una finta diretta di Jensen Huang

Un episodio recente ha messo in luce i limiti degli algoritmi delle piattaforme di streaming e la crescente sofisticazione dei deepfake. Quest’ultimo evento coinvolge NVIDIA e nello specifico Jensen Huang. Il CEO è stato protagonista di una live streaming seguita da quasi 100.000 utenti che sembrava promuovere un’iniziativa sulle criptovalute. Il problema? Si trattava di una trasmissione fake. La diretta reale, che nello stesso momento trasmetteva la conferenza GTC di NVIDIA con aggiornamenti tecnologici e annunci ufficiali, ha raggiunto solo 12.000 spettatori simultanei. Il fenomeno non è isolato, ma rappresenta un campanello d’allarme sul ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella manipolazione dei contenuti digitali.

NVIDIA al centro di una recente truffa deepfake

Il video contraffatto, pubblicato da un canale denominato Offxbeatz e presentato come “NVIDIA Live”, ha convinto molti spettatori. L’AI ha replicato con precisione i movimenti delle mani e l’intonazione di Huang. Rendendo così l’inganno visivamente credibile. Il messaggio veicolato era un invito a partecipare a un evento di adozione di massa delle criptovalute. Con un collegamento diretto alla missione dichiarata di NVIDIA di accelerare il progresso tecnologico. Il giornalista Dylan Martin ha segnalato immediatamente l’accaduto su X.com, invitando gli utenti a non interagire con i codici QR mostrati nel video. Dopo poche ore, la piattaforma ha rimosso il contenuto e ha bannato il canale responsabile.

Il caso NVIDIA evidenzia come la corsa tra ingegneri del software e truffatori sia destinata a intensificarsi. Ciò con impatti diretti sulla fiducia degli utenti e sulla credibilità delle informazioni online.

L’episodio invita a riflettere su un tema più ampio: la crescente pervasività dell’intelligenza artificiale nella comunicazione pubblica. Un tema che solleva interrogativi etici e normativi che vanno oltre le piattaforme social. La sfida non è più solo tecnologica, ma riguarda anche la capacità della società di educare gli utenti a riconoscere contenuti manipolati. Inoltre, è importante verificare fonti e a costruire un ecosistema digitale in cui fiducia e trasparenza restino centrali.