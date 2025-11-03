Shield AI svela X-BAT, il VTOL autonomo con autonomia record

Cosa succede quando metti insieme VTOL, autonomia “stakanovista” e l’idea che un sistema robotico possa agire anche quando la rete è interrotta? Succede X-BAT, il concept che Shield AI ha appena tirato fuori dal cilindro: un velivolo da combattimento pensato per decolli e atterraggi verticali, capace — secondo l’azienda — di coprire distanze che sembrano fantascienza per un velivolo di questo tipo. Parliamo di oltre 2.000 miglia nautiche, quindi circa 3.704 chilometri con payload completo, una portata che cambia il perimetro operativo di navi, basi avanzate e insediamenti isolati.

VTOL e autonomia estrema: Shield AI ridefinisce il concetto di wingman

La vera svolta, però, non sta solo nei numeri di autonomia. È il modo in cui Shield AI immagina di usare questo aeromobile: non soltanto come un “wingman” senza pilota che segue i caccia tradizionali, ma anche come asset indipendente, in grado di svolgere attacchi, guerra elettronica, ricognizione e sorveglianza, tutto coordinato da Hivemind, il loro software di autonomia. Hivemind è progettato per far volare piattaforme in scenari dove la connettività è intermittente o inesistente; l’idea è che il velivolo continui a funzionare quando i link dati cadono, prendendo decisioni collaborative con umani e altre macchine senza bisogno di “tenere sempre la mano”.

Nel racconto ufficiale di Shield AI emergono due parole chiave: multiruolo e scalabilità. Multiruolo perché la piattaforma è descritta come capace di cambiare rapidamente compito in teatro operativo; scalabilità perché, sempre secondo l’azienda, fino a tre X-BAT possono stare nello spazio sul ponte che normalmente ospita un singolo caccia o un elicottero. Tradotto: più sortite possibili e maggior tempo operativo disponibile sulle unità imbarcate, senza svuotare la cassa come se si trattasse di un jet di quinta generazione.

La filosofia progettuale dietro X-BAT è quella dell’attritability calcolata: costruire qualcosa di “fighter-class” come affidabilità e capacità meccaniche, ma a costi di acquisizione e ciclo vita che lo rendano sostituibile quando necessario. È una visione che punta sul rapporto costi/effetto, accettando l’idea che alcuni asset possano essere impiegati intensamente e rimpiazzati senza che ogni perdita diventi catastrofica.

I vertici dell’azienda non nascondono le ambizioni. Brandon Tseng parla di scala dell’autonomia e ridefinizione della potenza aerea; Armor Harris sottolinea la combinazione tra VTOL, autonomia di lungo raggio e versatilità operativa come soluzione a problemi concreti: sopravvivenza a terra, dipendenza dai rifornimenti aerei e flessibilità quando i piani incontrano il caos del campo. Tuttavia, è importante tenere a mente che X-BAT resta per ora un concept: interessante, provocatorio e forse anche rivoluzionario, ma lontano dall’essere una piattaforma operativa certificata.

La domanda aperta non è solo tecnologica ma anche istituzionale: come si farà il salto da concept a programma operativo? Quali test, quali certificazioni, quali integrazioni con forze aeree e marittime saranno necessari? Per ora, Shield AI propone una visione su come l’autonomia potrebbe proteggere operatori e civili, offrendo capacità resilienti anche sotto stress comunicativo. Resta da vedere se il mondo militare e politico sarà pronto a trasformare quella visione in pratica su larga scala.