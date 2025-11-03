Iliad lancia il concorso “Instant Win”: in palio premi esclusivi per i veri tifosi di Serie A

Iliad rinnova il suo legame con il mondo del calcio e lancia un nuovo concorso dedicato ai tifosi di tutta Italia, “Instant Win”. Un’iniziativa pensata per celebrare la passione sportiva dei nuovi utenti. Il concorso, valido per chi sottoscrive una nuova offerta Iliad mobile, fibra o iliadbusiness tra il 1° novembre e il 27 dicembre 2025, mette in palio 10 kit dello sportivo ogni giorno e 100 maglie autografate dai protagonisti del campionato di Serie A Enilive.

Partecipare è semplice. Dopo aver attivato una delle offerte Iliad, ogni nuovo cliente riceverà un codice univoco e le istruzioni per accedere al sito ufficiale del concorso, www.vincipremidastadioconiliad.it. Entro il 31 dicembre 2025, sarà sufficiente inserire i propri dati, scegliere la squadra del cuore tra le 20 della Serie A Enilive e digitare il codice ricevuto per scoprire immediatamente se si è tra i vincitori. In caso di vincita istantanea, il partecipante saprà subito quale premio ha ottenuto.

Con “Vinci il calcio con Iliad”, continuano i premi anche per i clienti già attivi

L’iniziativa “Instant Win” si affianca a un’altra promozione già molto apprezzata, ossia “Vinci il calcio con Iliad”, pensata per tutti gli utenti che sono già clienti dell’operatore. Anche in questo caso, la collaborazione con Lega Serie A Enilive continua a offrire esperienze esclusive. In palio vi sono infatti coppie di biglietti VIP con hospitality per assistere alle partite della stagione 2025/2026.

Per partecipare è sufficiente registrarsi una sola volta sul portale www.vinciilcalcioconiliad.it, inserire pochi dati e selezionare la propria squadra preferita. Il sistema memorizzerà automaticamente le informazioni, permettendo agli utenti di accedere più facilmente ai tentativi successivi. Ogni mese vengono assegnate nuove possibilità di vincita per ogni utenza Iliad intestata all’utente, in base alle giornate di campionato.

Anche i nuovi clienti che prendono parte al concorso “Instant Win” potranno poi unirsi ai già iscritti e partecipare all’estrazione dei biglietti VIP, continuando così a vivere il calcio da protagonisti. Insomma, con queste iniziative, Iliad conferma il suo impegno a premiare la fedeltà e la passione, unendo tecnologia, connettività e sport in un’esperienza che parla direttamente al cuore dei tifosi italiani.