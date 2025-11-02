Iliad, ecco le tariffe telefoniche disponibili per il mese di novembre

Anche durante il 2025 Iliad è rimasta una delle reti più apprezzate dagli utenti nel panorama delle telecomunicazioni. Scegliere l’operatore francese è sempre una garanzia di qualità, trasparenza e accessibilità. Iliad incarna tutti questi aggettivi, e sono le qualità che i clienti cercano quando vogliono cambiare operatore e attivare nuove tariffe telefoniche.

Che sia una tariffa per la linea mobile o per la linea fissa, Iliad garantisce sempre ai propri clienti queste caratteristiche, che fanno dell’operatore francese uno dei più amati.

Iliad: ecco le tariffe da non perdere

I piani tariffari di Iliad sono sempre pieni di giga per una navigazione veloce, anche all’estero, e minuti ed SMS illimitati da utilizzare verso tutti i numeri.Una tariffa sicuramente da non perdere se si cerca una scelta più conveniente dal punto di vista del costo, è GIGA 150. Con quest’ultima i clienti avranno a disposizione 150 giga di Internet, minuti e SMS illimitati. Il costo è di soli 7,99 euro al mese per sempre. Per quanto riguarda il costo di attivazione della SIM e invece di 9,99 euro.

Invece per i clienti che hanno bisogno di navigare più velocemente, Iliad presenta le sue tariffe al top. Si tratta di TOP 250 PLUS, con cui si possono avere a disposizione 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati e anche 25 giga di Internet extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. La tariffa termina tra 11 giorni e ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. Mentre il costo di attivazione della SIM rimane di 9,99 euro.

La seconda, invece, è TOP 300 PLUS, con cui si hanno 300 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati, e anche 30 giga di Internet extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Il tutto a soli 11,99 euro al mese per sempre e il costo di attivazione della SIM sempre di 9,99 euro.