1Mobile, scegli Flash 5G 260 per una convenienza unica

1Mobile è un operatore telefonico virtuale, davvero molto conveniente da scegliere per attivare delle tariffe per la linea mobile. Essendo un operatore telefonico virtuale, non possiede delle infrastrutture proprie, quindi si appoggia all’erede di Vodafone Italia. Ciò significa che l’operatore mette a disposizione una rete affidabile, con cui navigare a velocità davvero elevate.

Un altro punto a favore, sono le offerte competitive messe a disposizione da 1Mobile e anche la trasparenza che riguarda i prezzi. Ci sono inoltre delle promozioni per attivare delle offerte, come il servizio “porta un amico” che consentono agli utenti di usufruire di bonus e sconti.

1Mobile, la sua tariffa più economica

1Mobile mette a disposizione della tariffa sorprendenti, con servizi esclusivi e prezzi vantaggiosi. Il suo piano tariffario più economico si chiama Flash 5G 260, e comprende 260 giga di Internet in 5G full Speed, con 2 Gbps in download, oltre a minuti illimitati e 60 SMS. L’offerta è disponibile per il primo mese a soli 4,99 €, mentre dal secondo mese in poi ha un costo di 8,99 € al mese. L’attivazione è gratuita in portabilità.

Altre tariffe speciali dell’operatore sono Speed 5G 200 limited Edition e Speed 5G 150 Limited Edition. La prima mette a disposizione 200 giga di Internet in 5G full Speed, con 2 Gbps in Download, minuti illimitati e 50 SMS. Il costo è di cinque euro per il primo mese, mentre dal secondo mese in poi diventa di 7,99 €. La seconda, invece, comprende 150 giga di Internet in 5G full Speed, minuti illimitati e 50 SMS. In questo caso il primo mese ha sempre un costo di cinque euro, mentre dal secondo mese in poi il costo aumenta a 6,99 € al mese. Per entrambe le offerte l’attivazione è gratuita in portabilità.

Infine, per quanto riguarda le tariffe all inclusive è anche disponibile Flash 120 Limited Edition, con 120 giga di Internet, minuti illimitati e 40 SMS, a soli 5,99 € al mese.