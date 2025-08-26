Iliad spiazza con tante offerte mozzafiato

L’operatore telefonico Iliad sta proponendo tante offerte di rete mobile davvero mozzafiato. Gli utenti potranno infatti scegliere tra diverse proposte, una più interessante dell’altra. Ogni offerta è estremamente conveniente e arriva ad includere ogni mese una grande quantità di giga per navigare, minuti ed SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è poi contenuto e le offerte rimarranno invariate nel tempo, dato che non subiranno aumenti di prezzo.

Iliad, tante offerte mobile mozzafiato per tutti gli utenti

Per tutti gli utenti alla ricerca di un’offerta di rete mobile vantaggiosa e a basso costo, c’è l’operatore telefonico Iliad. Quest’ultimo sta infatti proponendo sul proprio sito web tante offerte di rilievo, una più interessante dell’altra e dal costo per il rinnovo contenuto. Una delle offerte più a basso costo è Iliad Voce. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo di appena 4,99 euro al mese.

Con questa spesa, si avranno a disposizione fino a 40 MB per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Salendo di prezzo, c’è poi l’offerta denominata Iliad Top 150 Plus. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G e 4G+. Include poi sempre minuti ed SMS verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 7,99 euro al mese.

Proseguendo, c’è l’offerta denominata Iliad Top 250 Plus. Quest’ultima include ogni mese addirittura fino a 250 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Anche qui si avranno a disposizione minuti ed SMS verso tutti i numeri. Il costo da sostenere è pari a 9,99 euro al mese. C’è poi l’offerta Iliad Top 300 Plus che include addirittura 300 GB di traffico dati per navigare sempre in 5G.