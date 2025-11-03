Google Pixel 10 e notifiche in ritardo: il problema che Google non ha ancora risolto

Nonostante gli sforzi di Google nel perfezionare la serie Pixel 10, il problema delle notifiche in ritardo continua a essere una delle criticità più discusse dagli utenti. Nei forum ufficiali e su Reddit si moltiplicano le segnalazioni di chi lamenta la ricezione tardiva degli avvisi, un comportamento che riguarda non solo i nuovi modelli, ma anche diverse generazioni precedenti di smartphone Pixel.

Secondo molti, la causa andrebbe ricercata nell’equilibrio — mai davvero raggiunto — tra reattività e autonomia energetica. Gli algoritmi che regolano il risparmio energetico sembrano infatti interferire con la puntualità delle notifiche, rendendo l’esperienza d’uso poco affidabile per chi utilizza l’apparecchio in contesti che richiedono risposte immediate.

Un utente di Reddit, identificato come show_stoppa, racconta che sul proprio Pixel 10 Pro, acquistato al lancio, le notifiche di app come Google Home o Cradlewise arrivano solo dopo lo sblocco dello schermo, a volte con ritardi di oltre 30 minuti. Anche disattivando la batteria adattiva o concedendo alle app l’uso illimitato della batteria, la situazione non migliora.

Doze e App Standby nel mirino

I principali indiziati restano Doze e App Standby, due funzioni di Android progettate per ridurre le attività in background e prolungare la durata della batteria. Questi sistemi sospendono l’attività delle app quando lo smartphone è inattivo, ma finiscono per ritardare l’arrivo delle notifiche di servizi che necessitano di operare costantemente in secondo piano. Alcuni utenti affermano che disattivando Doze tramite ADB, l’interfaccia di debug di Android, il problema tende a diminuire, ma solo temporaneamente e con procedure non alla portata di tutti.

Un problema aperto e una risposta che non arriva

La questione coinvolge l’intera gamma Pixel, dai modelli più datati fino ai più recenti Pixel 10 e Pixel 10 Pro. Sui canali ufficiali, Google non ha ancora fornito spiegazioni né promesso interventi risolutivi, lasciando spazio a una crescente insoddisfazione tra gli utenti, molti dei quali considerano inaccettabile un problema del genere su dispositivi di fascia premium.

Per ora, la “coperta corta” tra efficienza energetica e notifiche puntuali resta uno dei nodi più difficili da sciogliere per l’ecosistema Android di Google.