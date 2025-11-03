WhatsApp arriva su Apple Watch: rilasciata la prima versione beta dell’app

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, WhatsApp compie un passo importante nel mondo degli smartwatch. Meta ha infatti rilasciato la prima beta ufficiale dell’app per Apple Watch. Una novità disponibile attraverso il programma TestFlight. Si tratta di una versione sperimentale ma già funzionante, che segna l’inizio di un percorso destinato al lancio pubblico.

La nuova applicazione è progettata per offrire le funzionalità essenziali del servizio di messaggistica, adattate al formato degli indossabili. Gli utenti potranno leggere i messaggi ricevuti, inviare risposte personalizzate, reagire con emoji, ascoltare e inviare vocali e visualizzare le chat recenti, tutto direttamente dal polso. Un’esperienza d’uso è studiata per ridurre la dipendenza dallo smartphone, anche se per ora l’app richiede che un iPhone con WhatsApp installato sia connesso all’orologio.

WhatsApp per Apple Watch, un passo avanti per l’ecosistema Meta

La versione attuale non è ancora definitiva e serve principalmente per raccogliere feedback dagli utenti del programma beta. Meta non ha comunicato una data precisa per il rilascio pubblico, ma la disponibilità della beta lascia intendere che l’arrivo ufficiale sul canale stabile dell’App Store potrebbe avvenire già nei primi mesi del 2026.

L’arrivo dell’app su Apple Watch rappresenta un’evoluzione naturale per WhatsApp, che negli ultimi anni ha lavorato per ampliare la propria presenza oltre gli smartphone. Dopo l’introduzione del supporto multi-dispositivo e della versione per tablet, la piattaforma punta ora a rendere la comunicazione ancora più immediata e accessibile.

L’obiettivo di Meta? Come detto, è quello di offrire un’esperienza completa ma leggera, pensata per chi desidera gestire le conversazioni senza estrarre il telefono. L’interfaccia riprende lo stile minimalista di watchOS, con icone grandi, notifiche ottimizzate e un sistema di risposta fluido. Insomma, tale novità sancisce un traguardo importante per Meta, che colma una delle lacune più discusse dagli utenti Apple. Dopo oltre un decennio di attesa, WhatsApp è finalmente pronto ad arrivare sullo smartwatch più popolare al mondo, trasformandolo in un centro di comunicazione a portata di polso