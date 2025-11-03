Instagram introduce un test per personalizzare l’algoritmo dei Reels

Il nuovo obiettivo di Instagram è quello di garantire agli utenti l’opportunità di personalizzare l’algoritmo dei Reels. Le novità però non si fermano qui, in quanto tale facoltà riguarderà anche la sezione Explore, permettendo così di decidere quali argomenti mostrare più spesso e quali invece ridurre. Ad ufficializzare la cosa ci ha pensato proprio Adam Mosseri, capo della piattaforma, il tutto con un post pubblicato su Threads, attraverso il quale ha spiegato che il test mira a offrire “un modo per regolare l’algoritmo aggiungendo o rimuovendo argomenti in base ai propri interessi”.

Saranno pochi gli utenti a poter testare queste possibilità in un primo momento, dando modo ad Instagram di poter limare alcuni aspetti e di poter migliorare ciò che magari non va.

Un algoritmo più trasparente e su misura

Secondo Mosseri, l’obiettivo è “dare alle persone un maggiore controllo sulla loro esperienza su Instagram”, proseguendo un percorso già intrapreso con funzioni come la possibilità di segnalare i post “non interessanti” o di limitare contenuti sensibili. L’approccio si inserisce nella strategia di trasparenza algoritmica che Meta sta sviluppando per le proprie piattaforme, rendendo il funzionamento delle raccomandazioni più comprensibile e modificabile.

La personalizzazione dei Reels potrebbe incidere in modo rilevante sull’esperienza d’uso: riducendo la quantità di contenuti irrilevanti e migliorando la scoperta di nuovi profili affini ai propri interessi, l’interazione complessiva con l’app potrebbe diventare più coerente e coinvolgente.

Mosseri ha inoltre anticipato che un progetto analogo è in valutazione anche per Threads, dove negli ultimi mesi è emerso un fenomeno curioso: diversi utenti hanno iniziato a pubblicare messaggi ironici rivolti “all’algoritmo”, chiedendo di essere messi in contatto con persone dai gusti simili.

Nonostante manchino dettagli sui tempi di distribuzione, questo test segna un passo concreto verso una gestione più consapevole dell’esperienza su Instagram, dove l’utente diventa parte attiva nel definire ciò che appare sul proprio feed.