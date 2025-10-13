Chrome sarà più silenzioso: in arrivo la gestione intelligente delle notifiche

Google Chrome sta continuando a migliorare il prossimo passo è la gestione intelligente delle notifiche. È in questo modo che il browser sarà capace di fare un filtro automatico delle notifiche in arrivo, soprattutto tenendo conto di quelle dei siti con i quali gli utenti non interagiscono di solito. Almeno per ora, i test sono partiti lato desktop e Android sulla base di quanto visto con Safety Check, utilizzato per controllare i permessi di fotocamera e posizione.

Il funzionamento di questa novità è molto chiaro, con Google Chrome che analizzerà il comportamento dell’utente e identificherà i siti che inviano notifiche superflue o troppo frequenti. In questo modo gli verrà revocato il permesso di inviare proprio tali notifiche. L’utente riceverà una comunicazione in modo da poter poi ripristinare in maniera manuale tutte le autorizzazioni in ogni momento.

Una funzione che tutela la concentrazione

L’obiettivo è ridurre il rumore digitale che spesso accompagna la navigazione. Dopo aver introdotto strumenti contro i siti poco sicuri e le pubblicità invadenti, Google ora punta a limitare le notifiche che interrompono l’esperienza d’uso senza portare reale valore.

Il sistema non agirà in modo drastico: la revoca automatica potrà essere disattivata da chi desidera mantenere il pieno controllo dei propri permessi. Inoltre, i siti rimossi potranno tornare a inviare notifiche semplicemente visitandoli o regolando le impostazioni del browser. Questa flessibilità garantisce un equilibrio tra autonomia dell’utente e riduzione del disturbo.

Un aspetto importante riguarda le web app installate, che non saranno influenzate dal nuovo meccanismo. Google le considera infatti applicazioni indipendenti, con autorizzazioni proprie che non verranno modificate dal sistema di filtraggio.

Risultati positivi dai primi test

I primi riscontri della fase di test mostrano effetti incoraggianti. Ridurre la quantità di notifiche non ha portato a un calo di interazioni, ma al contrario a un maggior coinvolgimento: gli utenti tendono a cliccare di più sui messaggi realmente pertinenti, mentre i siti che inviano meno notifiche ottengono un tasso di risposta più alto.

Google non ha ancora fornito una data ufficiale per il rilascio globale, ma il completamento dei test lascia intuire che la funzione possa arrivare entro pochi mesi. Nel frattempo, l’azienda invita gli sviluppatori a rivedere le proprie strategie di notifica, privilegiando comunicazioni davvero utili, con l’obiettivo di rendere il web un ambiente più fluido, discreto e sostenibile.