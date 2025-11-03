Gemini per Google TV arriva in ritardo: rollout rinviato ai primi mesi del 2026

Gemini per Google TV

Il debutto di Gemini per Google TV si farà attendere più del previsto. Dopo l’annuncio di settembre, che fissava il rollout globale entro la fine del 2025, nelle ultime ore Google ha ufficialmente modificato la finestra di rilascio: il nuovo obiettivo è “entro l’inverno”, lasciando intendere che la distribuzione completa potrebbe slittare ai primi mesi del 2026. La conferma è arrivata direttamente attraverso un intervento sulla Google Nest Community, dove l’azienda ha aggiornato le tempistiche del rollout. Una variazione apparentemente marginale, ma significativa, che rivela la volontà di prendersi più tempo per ottimizzare il funzionamento dell’assistente AI su televisori e dispositivi di intrattenimento domestico.

Da esclusiva TCL a rollout globale (in ritardo)

Al momento, Gemini per Google TV è disponibile solo sui modelli TCL della serie QM9K, che fungono da piattaforma di test per la versione televisiva dell’assistente. L’estensione del supporto a Walmart 4K Pro, Hisense U7/U8/UX (modelli 2025) e TCL QM7K, QM8K e X11K era inizialmente prevista “entro la fine dell’anno”, ma il nuovo calendario sposta tutto più avanti. Il rollout più ampio potrebbe quindi arrivare tra gennaio e marzo 2026, secondo le tempistiche aggiornate. Il paradosso, sottolineato da molti utenti, è che l’assistente Gemini non è ancora disponibile neppure sui dispositivi Google come Chromecast con Google TV (Streamer 4K), mentre lo è su prodotti di terze parti. Un segnale che l’azienda sta ancora affinando l’esperienza prima di estenderla al proprio hardware.

Un assistente su misura per il salotto

Gemini per Google TV rappresenta una versione dedicata dell’intelligenza artificiale di Google, ottimizzata per l’ambiente domestico e per un’interazione “da divano”. L’assistente non si limita a rispondere a domande o cercare contenuti, ma è progettato per capire il contesto dell’utente davanti alla TV. Può suggerire film o serie basandosi sui gusti personali, controllare dispositivi smart home, impostare reminder o playlist, e persino rispondere a domande generali — dalle previsioni meteo ai consigli di viaggio — direttamente dal televisore. Il tutto avviene tramite comandi vocali (“Hey Google”) o premendo il tasto microfono del telecomando. La promessa è quella di un’esperienza più naturale e conversazionale, che porta il linguaggio di Gemini dentro l’ecosistema Android TV.