Hisense lancia il frigorifero che ti consiglia cosa mangiare

Il nuovo frigorifero RS9P628GPFE di Hisense cambia radicalmente il concetto di elettrodomestico da cucina. È stato presentato nelle ultime ore. E si tratta di un modello americano a quattro porte con una capacità imponente di 628 litri. Ma non è solo lo spazio a impressionare. La vera innovazione è il grande display LED touch da 21 pollici integrato nella porta, che funge da centro di controllo per la gestione dei pasti e dell’organizzazione domestica. Grazie alla piattaforma AI Dish Designer, che è stata sviluppata da ConnectLife, il frigorifero è in grado di elaborare piani alimentari personalizzati. Anche in base alle preferenze e alle necessità nutrizionali dell’utente.

Il frigorifero Hisense ha design, funzionalità e igiene avanzata

Il pannello può essere utilizzato anche come bacheca digitale, agenda familiare o come centro per la gestione della smart home. Basta un tocco per segnare un appunto, aggiungere un ingrediente alla lista della spesa o consultare il menu suggerito in base a ciò che è presente in frigo. Il sistema tiene infatti traccia degli alimenti disponibili, aiutando a ridurre sprechi e ottimizzare gli acquisti. Il dispositivo, quindi, non si limita a conservare il cibo, ma aiuta anche a decidere come utilizzarlo.

Hisense non ha lasciato nulla al caso. Oltre al display intelligente, il frigorifero RS9P628GPFE è dotato di un distributore di acqua e ghiaccio integrato. Il sistema Total No Frost per una conservazione uniforme e un rivestimento antibatterico capace di eliminare fino al 99,99% dei batteri. Queste caratteristiche lo rendono un concorrente diretto dei modelli top di gamma LG InstaView e Samsung Bespoke AI.

Attualmente il prodotto è disponibile solo sul mercato britannico, dove viene proposto al prezzo di 2.099 sterline presso rivenditori come Argos, ao.com e Marks Electrical. Nessuna indicazione è ancora stata fornita per quanto riguarda l’arrivo in Italia. Ma l’interesse per la domotica in cucina è in forte crescita. E soprattutto dispositivi come questo potrebbero presto diventare lo standard.