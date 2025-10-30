Google presenta Wellness: il nuovo Gem di Gemini dedicato al benessere

Google amplia la gamma dei suoi Gems introducendo Wellness, una nuova istanza del modello Gemini pensata per accompagnare l’utente nella cura della salute fisica e mentale. Il nome, scritto in minuscolo e rappresentato da una semplice icona a forma di “w”, riflette la filosofia del progetto: semplicità, equilibrio e attenzione quotidiana al proprio benessere.

Secondo la descrizione ufficiale, Wellness è stato concepito come un “partner informato e premuroso” capace di fornire supporto nel percorso personale verso uno stile di vita più sano. Non vuole sostituire il parere medico, ma offrire un aiuto concreto e costante nel mantenere buone abitudini, dalla gestione dello stress all’alimentazione equilibrata.

Funzionalità intelligenti per un benessere completo

Il nuovo Gem unisce diverse competenze in un unico spazio. Sono diverse le funzionalità delle quali gli utenti possono avvalersi, tra cui consigli nutrizionali, con spiegazioni chiare su vitamine, minerali e macronutrienti, oltre a suggerimenti per creare una dieta bilanciata. C’è anche la possibilità di sviluppare veri e propri piani di allenamento personalizzati, gestendoli in base al tempo a disposizione, agli obiettivi prefissati e al luogo in cui ci si trova, arrivando perfino a proporre itinerari panoramici per passeggiate o escursioni.

Un’area fondamentale riguarda la salute mentale. Wellness può guidare in pratiche di mindfulness, fornire spunti per esercizi di scrittura riflessiva e proporre meditazioni brevi per gestire le emozioni quotidiane. Il linguaggio utilizzato è volutamente semplice, per rendere accessibili anche i concetti più complessi legati alla psicologia e al benessere emotivo.

C’è poi un aspetto motivazionale: l’utente può impostare obiettivi realistici, monitorare i progressi e ricevere incoraggiamenti per restare costante nel tempo. Tutto avviene direttamente all’interno dell’ecosistema Gemini, senza necessità di installare app aggiuntive, accedendo dal pannello “Explore Gems” o dal gestore dedicato.

Le altre novità del Gemini Drop di ottobre

Il rilascio di Wellness si accompagna ad altre innovazioni del Gemini Drop di ottobre 2025. Tra queste, la possibilità di usare Canvas per creare presentazioni complete e coerenti, esportabili in Google Slides, già disponibile per gli utenti Google AI Pro e in arrivo per tutti. Migliorata anche la gestione della notazione LaTeX, ora modificabile e scaricabile in formato PDF con qualità grafica superiore.