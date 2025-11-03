Apple porta i display OLED su MacBook Air, iPad mini e iPad Air

Apple si prepara a estendere la sua tecnologia OLED anche ai dispositivi di fascia intermedia. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, la società starebbe infatti testando nuove versioni di MacBook Air, iPad mini e iPadAir dotate di display-OLED. Una novità in grado di offrire una resa dei colori più vivida, contrasti più profondi e neri assoluti rispetto agli attuali pannelli LCD. Si tratta di un passo importante che punta a uniformare la qualità visiva dell’intera serie Apple, dal settore premium a quello consumer.

Apple prepara l’adozione dell’OLED anche su iPadAir e MacBook Air

Il primo dispositivo a ricevere l’aggiornamento sarà l’iPad mini. Tale modello è previsto per il 2026 e, oltre al pannello OLED, dovrebbe introdurre un design più robusto e resistente all’acqua, una caratteristica finora riservata agli iPhone. Apple avrebbe testato un sistema di altoparlanti a vibrazione. Quest’ultimo sarà in grado di eliminare i tradizionali fori nella struttura per evitare infiltrazioni, mantenendo al tempo stesso una buona qualità audio. Il passaggio all’OLED però potrebbe comportare un aumento di prezzo stimato intorno ai 100 dollari.

L’ultimo aggiornamento dell’iPad mini risale alla fine del 2024. Un momento che viene ricordato per l’arrivo di un chip più potente e il supporto ad AppleIntelligence. Con la nuova versione, il tablet si avvicinerà ancora di più all’esperienza visiva dei modelli Pro, offrendo una qualità d’immagine superiore per contenuti multimediali, giochi e creatività.

Il prossimo iPad Air, atteso nella primavera 2026, manterrà ancora un display LCD, ma Apple avrebbe già pianificato il passaggio alla tecnologia OLED nella generazione successiva. L’iPadAir sarà così l’ultimo della famiglia a completare la transizione. Per l’iPad-base, invece, non sono previsti aggiornamenti di questo tipo a breve termine. Anche il MacBook Air entrerà nel mondo dell’OLED, ma più tardi. Secondo Bloomberg, Apple avrebbe già avviato lo sviluppo di un modello con questa tecnologia, previsto non prima del 2028. Prima di allora, il portatile riceverà un aggiornamento hardware con i nuovi chip M5 Pro e M5-Max, atteso per la primavera 2026, mantenendo ancora un pannello LCD.