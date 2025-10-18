Google Home, arrivano LED colorati sugli smart speaker in vista di Gemini

Un piccolo ma curioso cambiamento è in arrivo per gli smart speaker Google Home. Con l’ultimo aggiornamento firmware, Nest Mini e Nest Audio mostrano una nuova animazione luminosa al momento dell’attivazione. I classici quattro puntini LED, che finora si illuminavano di bianco, assumono ora per un istante i colori giallo, rosso, verde e blu tipici del marchio Google, prima di tornare alla tonalità originaria. Un dettaglio rapido e quasi impercettibile, ma sufficiente a dare un segnale chiaro: qualcosa sta cambiando nella piattaforma.

L’aggiornamento è attualmente in distribuzione agli utenti che partecipano al programma Preview, con versione firmware 3.77.500695. Chi si trova sul canale stabile rimane invece fermo alla versione 3.76.495998. Al momento non sono emerse altre modifiche funzionali, ma l’introduzione di questa sequenza colorata suggerisce un collegamento diretto con il prossimo passo evolutivo del sistema: l’arrivo di Gemini for Home.

Verso Gemini for Home e un futuro senza Assistant

Secondo quanto comunicato da Google, Gemini for Home rappresenterà l’evoluzione del vecchio Assistant, portando nei dispositivi domestici un’intelligenza artificiale più avanzata e personalizzabile. L’aggiornamento sarà disponibile in anteprima negli Stati Uniti a partire dal 28 ottobre, e la scelta dei nuovi LED colorati non sembra casuale: le tinte riprendono quelle del logo Gemini, quasi a voler anticipare la transizione.

Chi desidera testare in anticipo questa novità può farlo iscrivendosi al programma Beta direttamente dall’app Google Home, accedendo alle impostazioni del dispositivo e selezionando la voce “Info dispositivo”. Una volta ricevuto l’update, l’animazione colorata sarà visibile subito dopo la pronuncia della hotword “Hey Google”.

Un nuovo speaker e il ritorno del brand Google Home

Parallelamente, l’azienda ha confermato lo sviluppo di un nuovo smart speaker, denominato semplicemente Google Home Speaker. Si tratterà del primo modello a rinunciare al marchio Nest, che verrà riservato a prodotti come termostati e videocamere di sicurezza. Il design includerà un anello luminoso alla base, in sostituzione dei quattro LED tradizionali, e potrebbe adottare anch’esso la nuova palette di colori in linea con Gemini, segno di una rinnovata identità visiva per tutta la gamma.