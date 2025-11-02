Xiaomi presenta il nuovo scaldasonno smart

Xiaomi ha introdotto sul mercato cinese il Mijia Smart Electric Blanket Single Model, un nuovo scaldasonno smart progettato per offrire un sonno confortevole e sicuro. L’iniziativa è partita sulla piattaforma Youpin, dove l’azienda propone regolarmente i suoi dispositivi per la casa intelligente. Dopo aver lanciato il cuscino cervicale smart, Xiaomi amplia così la propria gamma di prodotti dedicati al benessere domestico.

Lo scaldasonno misura 1,8 metri di lunghezza per 80 centimetri di larghezza, dimensioni ideali per un letto singolo. Il sistema di riscaldamento utilizza 80 watt di potenza distribuiti in una serpentina isolata tre volte, così da garantire un calore uniforme e privo di punti caldi. L’imbottitura e la fodera sono realizzate in poliestere morbido al tatto, mentre il dispositivo regola automaticamente la potenza per mantenere costante la temperatura durante la notte.

Un aspetto distintivo è la funzione di asciugatura ad alta temperatura, che aiuta a eliminare l’umidità e a prevenire la proliferazione degli acari. A questo si aggiunge un sistema di sicurezza a otto livelli, in grado di rilevare surriscaldamenti, cortocircuiti o sovraccarichi. Inoltre, il prodotto è certificato dall’ente 3C per la bassa emissione di radiazioni, risultando quindi adatto anche ai bambini e a chi ha la pelle sensibile.

Funzioni smart e controllo vocale con Xiao AI

Come ci si aspetta da un dispositivo Xiaomi, lo scaldasonno integra funzionalità smart avanzate. Può essere collegato all’app Xiaomi Mijia, che consente di impostare timer, programmare cicli di riscaldamento e inserirlo nella rete di prodotti compatibili con la smart home dell’azienda.

L’applicazione permette inoltre di accendere o spegnere il dispositivo da remoto e di controllarlo tramite comandi vocali con l’assistente Xiao AI. In questo modo, l’utente può gestire la temperatura del letto senza alzarsi, adattandola al clima o all’orario di riposo.

Lo Xiaomi Smart Electric Blanket Single Model è disponibile su Youpin a un prezzo di 179 yuan (circa 22 euro) per i primi acquirenti, mentre il prezzo di listino salirà successivamente a 239 yuan (29 euro). Le prime spedizioni sono previste a breve, e il prodotto si prepara già a diventare un nuovo successo nel settore della smart home.

