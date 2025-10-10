Galaxy Watch: il sonno migliora ma qualcosa non torna

Una caratteristica molto importante offerta dai Samsung Galaxy Watch ovviamente è il monitoraggio del sonno, questa funzionalità infatti consente di valutare la qualità del proprio sonno in modo da capire cosa c’è da correggere per poter godere di un sonno decisamente più riposante e ristoratore.

Recentemente per tutta la community che sfrutta questa funzionalità, ha notato un particolare cambiamento che a molti ha destato qualche sospetto, tanti utenti hanno infatti iniziato a segnalare soprattutto sul reddito la comparsa di punteggi insolitamente positivi per quanto riguarda lo score del sonno, in molti infatti hanno notato un’anomalia in positivo di questi punteggi, nonostante magari in passato avessero avuto un andamento costante tra gli 80 e i 90 punti.

Nella fattispecie, molti utenti hanno segnalato un improvviso rialzo di questo punteggio che spesso si avvicina anche ai valori massimi della scala, cosa che in passato non era mai successa anche dopo sessioni di sonno particolarmente lunghi e riposanti, tutto ciò ovviamente risulta strano a molti utenti che ovviamente si stanno ponendo delle domande.

Strano e randomico

A lasciare ancora più sorpresi e la natura di questo cambiamento, quest’ultimo infatti si è manifestato in tutti gli utenti in possesso di uno smartwatch della serie Galaxy Watch indipendentemente dal numero della serie, come se non bastasse tutto ciò si è manifestato in qualsiasi regione geografica senza fare nessun tipo di distinzione all’interno della community, molti hanno pensato si trattasse di un qualcosa di correlato alla nuova One UI Watch 8, mentre altri hanno pensato che Samsung possa aver modificato qualche elemento all’interno dell’algoritmo di elaborazione dati, rendendolo di fatto più permissivo o comunque meno fiscale su determinati elementi.

Tutto ciò però ha avuto come effetto primario quello di aprire nuovamente il dibattito sull’affidabilità di questi dispositivi nel monitoraggio dello stato di salute e dei parametri biofisici delle persone, al momento Samsung non ha rilasciato nessun tipo di risposta o feedback che potrebbe arrivare prossimamente come potrebbe non arrivare mai.