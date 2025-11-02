Redmi, in arrivo uno smartphone con 9000 mah di batteria?

A quanto pare il prossimo anno sarà caratterizzato da smartphone con enormi batterie. Secondo quanto è emerso, in particolare, anche Redmi potrebbe presentare molto presto uno smartphone di questa tipologia. A rivelare questi primi dettagli è stata una voce piuttosto nota del settore, ovvero il noto leaker Digital Chat Station. Secondo il leaker, Redmi potrebbe presentare un nuovo smartphone con una batteria pari ad addirittura 9000 mah.

Redmi potrebbe presentare uno smartphone con una enorme batteria da 9000 mah

A quanto pare anche il produttore tech Redmi ottobre presentare a breve uno smartphone dell’enorme batteria. Come già accennato in apertura, infatti, in rete si parla addirittura di una batteria con una capienza esagerata pari a 9000 mah. Il leaker Digital Chat Station ha rivelato questi primi dettagli tecnici tramite un post sul social cinese Weibo.

Il leaker in questione ha anche rivelato che il nuovo smartphone potrà contare sulla presenza del supporto alla ricarica rapida da 100W. Sembra inoltre che l’azienda cinese stia già testando un altro device con una batteria ancora più grande, pari a 10.000 mah. Il leaker, però, non ha rivelato il nome del modello in questione. Stando a quanto è emerso in rete, però, potrebbe trattarsi del prossimo Redmi Tutbo 5. Il debutto ufficiale di quest’ultimo modello dovrebbe tenersi tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

Insomma, quel che è certo è che il prossimo anno sarà a tutti gli effetti l’anno degli smartphone dalle enormi batterie. Oltre a Redmi, infatti, in rete sono emerse da qualche tempo altre indiscrezioni sul prosimo smartphone del produttore tech rivale Honor. Quest’ultimo, in particolare, sembra che stia preparando l’arrivo del nuovo Honor Power 2. Questo modello dovrebbe poter vantare la presenza di una batteria da paura da ben 10.000 mah.

Sarà comunque necessario attendere ancora qualche settimana per scoprire qualche dettaglio in più sul prosimo smartphone del produttore tech Redmi.