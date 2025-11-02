Ad
Mini colon bioelettronico 3D, una rivoluzione scientifica

Un team di ingegneri ha sviluppato un modello tridimensionale di colon umano capace di riprodurre le azioni di uno originale

scritto da Tommaso Mastropietro 2 Minuti lettura
Recentemente un team di ingegneri dell’Università della California, Irvine, ha sviluppato un modulo tridimensionale che è a tutti gli effetti un colon umano,  capace addirittura di riprodurre con sorprendente fedeltà le azioni biologiche reali. Progetto che introduce il “3D in vivo mimicking human colon” (3D-IVM-HC), una replica in miniatura del colon, ovvero 5 per 10 millimetri. Perfettamente in grado di imitare le curvature, la struttura stratificata dei tessuti e le caratteristiche fondamentali per la funzione dell’organo. Come altro grande obiettivo ha quello di comprendere la biologia dei tumori.

Il modello offrirebbe un’alternativa seria e sostenibile ai test su animali, i cui risultati spesso si rivelano imprecisi nel 50% dei casi rispetto alle risposte umane. Strutturato con materiali biocompatibili come la gelatina metacrilata e l’alginato, il prodotto può ricreare la consistenza dei tessuti intestinali. La configurazione creata consente una comunicazione cellulare più realistica e una densità di cellule quattro volte maggiore rispetto alle colture bidimensionali del passato, in modo da migliorare la funzionalità della barriera e la resistenza ai farmaci.

Colon 3D, una increbibile svolta nella ricerca biomedica

In prospettiva, la piattaforma potrebbe consentire di sviluppare, in circa due settimane dei “mini-coloni” personalizzati a partire da campioni tumorali isolati da ciascun singolo paziente, mettendo così a punto gli approcci terapeutici più adatti nel giro di pochi giorni. In questo modo, i tempi e i costi per il trasferimento del test dai modelli animali, che richiedono spesso anni di lavoro e investimenti di milioni di euro, potrebbero ridursi notevolmente.

Per Esfandyar-pour, il direttore di questo progetto, e il suo team, questa tecnologia potrebbe essere la migliore invenzione per riconsiderare gli studi preclinici e dare a ospedali e laboratori una nuova, più etica, rapida e affidabile possibilità di sciogliere nuovo farmaco. Oltre a un tumore di colon nella sua versione annuale, il modello potrebbe essere adattato ad altri organi e patologie. Potrebbe essere la moda in medicina di precisione moderna focalizzata sull’essere umano, non propone animali da laboratorio.

