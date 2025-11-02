HONOR Magic 8 Ultra, il telefono che sfida Xiaomi e OPPO

HONOR è pronto per il suo telefono più ambizioso di sempre. E subito dopo il debutto in Cina dei modelli Magic 8 e Magic8 Pro. Ad oggi infatti, marchio si appresta a completare la gamma con il prossimo Magic 8 Ultra. Un dispositivo che punta a entrare nella ristretta cerchia dei flagship Android più potenti del 2026. Le prime informazioni sono trapelate su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station. E secondo lui, il nuovo modello sarà equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il chip di punta di Qualcomm già presente sui recenti Xiaomi 17 Pro. E, a breve, sul 17 Ultra.

Il design non passerà inosservato. Il Magic 8 Ultra dovrebbe integrare un display LTPO OLED da 6,7 pollici con bordi curvi su tutti i lati. Risoluzione di 1,5K e frequenza di aggiornamento variabile. Sul piano della sicurezza biometrica, HONOR adotterà un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo. Ma anche un sistema di riconoscimento facciale 3D. Segno quindi dell’intento di portare la protezione dei dati su nuovi livelli. Il software sarà basato su MagicOS 10 con Android 16. Incentrato sull’integrazione con l’intelligenza artificiale e la continuità tra dispositivi.

Fotocamera da 200 MP e batteria da record per il nuovo HONOR Magic 8 Ultra

Il comparto fotografico sarà uno dei punti di forza del Magic 8 Ultra. La fotocamera principale utilizzerà il nuovo sensore OmniVision OV50R da 50 megapixel. Progettato per offrire una gamma dinamica molto ampia e colori realistici. Ma il vero protagonista potrebbe essere il teleobiettivo periscopico da 200 megapixel. Che sarebbe capace, secondo le indiscrezioni, di offrire zoom ottico variabile da 4,3x a 7x. Un livello di flessibilità mai raggiunto prima da HONOR. Se confermata, questa caratteristica renderebbe il dispositivo uno dei cameraphone più avanzati mai realizzati dal marchio.

Non meno impressionante la sezione energetica. La batteria, stimata intorno ai 7.000 mAh, promette un’autonomia superiore alla media dei flagship attuali. È probabile che HONOR mantenga la ricarica rapida da 120 W via cavo e wireless da 50 W. Tutte già viste sul Magic 8 Pro.

Il debutto del Magic 8 Ultra è atteso nella prima metà del 2026. In concomitanza con il lancio del compatto Magic 8 Mini con chip Dimensity 9500. Il nuovo Ultra rappresenterà il vertice della strategia HONOR per l’anno prossimo. Unendo design raffinato, potenza estrema e fotografia di livello professionale. Il tutto servirà per competere direttamente con Xiaomi 17 Ultra, OPPO Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra.