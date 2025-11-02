Telegram testa l’interfaccia Liquid Glass che divide gli utenti Android

Telegram continua a sperimentare alcune novità. E lo fa sostanzialmente per migliorare la propria esperienza d’uso. Ma anche per mantenere il passo con la concorrenza. L’ultima innovazione arriva con la versione 12.2.0 Beta per Android. Questa infatti introduce una nuova interfaccia denominata Liquid Glass. Che dà un effetto grafico pensato per rendere l’app più elegante e dinamica. La modifica riguarda principalmente la barra di inserimento del testo. Ma anche i pannelli dedicati a emoji, GIF e adesivi. Dove il design assume un aspetto semitrasparente. Che è simile al vetro lucido. Il resto dell’interfaccia però rimane sostanzialmente invariato. Un segno quindi che si tratta di un intervento estetico mirato e non di un restyling completo.
Liquid Glass dà una novità estetica che non conquista il pubblico
La funzione può essere attivata o disattivata dalle impostazioni del risparmio energetico. Qui viene elencata proprio con il nome “Liquid Glass”. Telegram però, non ha ancora comunicato se l’effetto verrà incluso nella versione stabile dell’app. Ma per ora è riservato al canale Beta. Che è accessibile a un numero limitato di utenti. L’azienda sembra voler testare la reazione della community prima di prendere una decisione definitiva.
Nonostante l’intento di rinnovare l’interfaccia, la prima accoglienza da parte degli utenti non è stata entusiasta. Sul canale ufficiale Beta di Telegram, la nuova grafica ha ricevuto oltre 500 voti negativi. Un numero significativo rispetto alla base di tester attivi. Molti lamentano un effetto visivo troppo invasivo o poco coerente con la sobrietà che ha sempre contraddistinto l’app. Altri, invece, apprezzano l’aspetto più moderno. E la maggiore sensazione di profondità che l’interfaccia trasmette.
Il team di sviluppo non ha ancora risposto ufficialmente alle critiche. Ma la scelta finale dipenderà probabilmente dall’evoluzione del feedback raccolto nelle prossime settimane. Se la sperimentazione dovesse essere rivista o abbandonata, non sarebbe la prima volta che Telegram testa una novità grafica. Ma senza introdurla stabilmente.