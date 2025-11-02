OnePlus Turbo: gli ultimi rumor riguardano anche la batteria

Nel settore sempre più competitivo degli smartphone, l’arrivo del OnePlus Turbo segna una svolta per il marchio. Le informazioni emerse da Smartprix, fonte considerata attendibile, indicano che il telefono si trova in fase di test in India. Dopo anni di attenzione alla velocità e all’ottimizzazione delle prestazioni, l’azienda sembra ora voler conquistare il pubblico dei gamer con un dispositivo progettato per resistere alle sessioni più intense. A tal proposito, la caratteristica che più colpisce è la batteria da 8.000 mAh. Una cifra che supera nettamente gli standard attuali e suggerisce una strategia precisa: puntare tutto sulla resistenza energetica.

OnePlus Turbo: ecco le recenti indiscrezioni sul nuovo smartphone

Il display del dispositivo, un OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 165 Hz, si inserisce nella fascia alta del mercato. E mira a garantire fluidità e reattività durante il gioco. Al centro del dispositivo ci sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, in versione “non Elite”. Il quale non è stato ancora presentato ufficialmente. Tale scelta apre interrogativi sul posizionamento del chip, forse pensato per offrire un equilibrio tra prestazioni elevate e costi contenuti. Un’attenzione particolare sembra essere riservata al sistema di dissipazione. OnePlus parla di una tecnologia denominata Glacier Cooling System, ma non ha ancora chiarito se si tratta di un meccanismo attivo, con ventola integrata, o di una soluzione passiva basata su vapor chamber di grandi dimensioni.

Riguardo il comparto fotografico, invece, le specifiche appaiono più contenute. Si parla di una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da un ultra-grandangolare da 8 MP. Una configurazione che lascia intendere la volontà di concentrare le risorse su altri aspetti tecnici. La presenza di uno scanner di impronte a ultrasuoni e di un motore aptico lineare X-Axis conferma l’intenzione di offrire un’esperienza d’uso immersiva. Se le indiscrezioni saranno confermate, il nuovo smartphone OnePlus potrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. Non resta che attendere l’arrivo di dichiarazioni ufficiali da parte del marchio.