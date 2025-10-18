Honor Magic 8 Pro: la fotocamera da 200MP segna una svolta

Il conto alla rovescia per l’arrivo di Honor Magic 8 Pro è ormai agli sgoccioli, e l’azienda ha iniziato a svelarne i primi dettagli ufficiali. Il protagonista assoluto è il teleobiettivo da 200MP, una vera rivoluzione nel mondo della fotografia mobile. Si tratta di un sensore da 1/1,4” con apertura f/2.6, gestito dal potente motore AIMAGE Honor Nox Engine. Questa combinazione consente di ottenere un livello di nitidezza e stabilità mai visto prima, grazie anche a una stabilizzazione ottica OIS a 5,5 stop CIPA, un primato assoluto nel settore. Tale tecnologia permette di ridurre al minimo il tremolio della mano, garantendo immagini perfettamente definite anche con tempi di scatto fino a 5,5 volte più lenti rispetto a una foto non stabilizzata.

Honor Magic 8 Pro: potenza Snapdragon e batteria record per un’esperienza premium

Il sistema fotografico del Magic 8 Pro non si ferma qui. Esso sarà accompagnato da una fotocamera principale e da un sensore ultra-grandangolare, entrambi da 50MP, per offrire versatilità e qualità in ogni condizione di scatto. Honor punta così a posizionare il suo nuovo top di serie tra i migliori cameraphone al mondo, con prestazioni che mirano a competere direttamente con colossi come Xiaomi, OPPO e Vivo.

A spingere Honor Magic 8 Pro ci sarà il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, il chip più avanzato mai prodotto, capace di offrire prestazioni eccezionali in multitasking, gaming e fotografia computazionale. Le configurazioni arriveranno fino a 16GB di RAM e 1TB di archiviazione interna, una dotazione pensata per chi non accetta compromessi. La batteria da 7.000mAh, tra le più capienti nella sua categoria, supporterà una ricarica cablata da 120W e quella wireless ultraveloce, assicurando energia a sufficienza anche nelle giornate più intense.

L’attesa presentazione era fissata per il 15 ottobre. Honor ha svelato anche altri prodotti della linea, tra cui MagicPad 3 Pro, Honor Watch 5 Pro e i nuovi EarBuds 4, insieme all’interfaccia MagicOS 10 basata su Android 16. Tutti questi elementi, uniti a un design raffinato e a un comparto fotografico rivoluzionario, fanno del Magic 8 Pro un candidato serio al titolo di miglior smartphone del 2025.