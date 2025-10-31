Windtre: arriva l’offerta super per la portabilità ad un prezzo ottimo

Tutti noi utenti al giorno d’oggi, attiviamo all’interno del nostro smartphone una Sim con una promozione telefonica che rappresenta ormai un elemento indispensabile all’interno della routine digitale di chiunque poiché permettono di restare connessi con il mondo circostante e di svolgere svariate attività, da quelle più banali come pubblicare una foto sui social a quelle più importanti come inviare una mail di lavoro.

Di conseguenza, vista l’importanza assunta dall’offerta telefonica, scegliere quella più giusta rappresenta uno step altrettanto importante, ogni utente deve trovare infatti l’offerta che rispecchia meglio le sue necessità in modo da soddisfarle nel migliore dei modi, bisogna infatti trovare il giusto numero di minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati ovviamente ad un prezzo adeguato.

Per darvi una mano oggi, vi portiamo un’offerta garantita dall’operatore arancione Windtre dedicata a coloro che hanno bisogno di effettuare la portabilità da un altro operatore, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo mensile.

Caratteristiche davvero ottime

L’offerta di cui vi parliamo vi garantisce ben 250 GB di traffico dati in connessione 5G alla massima velocità con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti l’offerta ha un costo mensile che ammonta a 7,99 € e gode della portabilità completamente gratuita dall’operatore di provenienza voi abbiate, dunque per accedere all’offerta vi basterà semplicemente effettuare la portabilità e pagare il primo mese di promozione, non ci sono infatti altri costi aggiuntivi di attivazione.

Gli operatori supportati sono i seguenti: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New,NT mobile, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron,Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.

Se siete interessati, la promozione può essere attivata comodamente dal sito ufficiale dell’operatore seguendo gli step indicati, vi basta dunque recarvi sul sito ufficiale, trovare l’offerta e seguire le istruzioni.