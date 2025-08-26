Optima vs Very Mobile: due alternative economiche fino a 200GB in 5G al mese

Il gestore virtuale Optima propone la Super Mobile Smart, una delle tariffe più economiche sul mercato. Il prezzo è di 4,95€ al mese, con 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. L’attivazione richiede 9,90€ per la SIM, ma è attualmente scontata rispetto ai 19,90€ abituali, con spedizione gratuita. Al primo rinnovo si paga quindi un totale iniziale di 14,85€. La promo è accessibile a chiunque, senza limiti sull’operatore di provenienza, e offre anche un bonus di 5€ di ricarica per chi invita un amico. Optima è stata inoltre riconosciuta come “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria servizi di telecomunicazioni mobile, elemento che rafforza la sua credibilità.

La proposta Very Mobile contro quella di Optima

Very Mobile, virtuale su rete WindTre, risponde con un’offerta da 6,99€ al mese. Al suo interno ci sono minuti e SMS illimitati e 200 giga in 5G. L’attivazione costa 0,99€ e il primo mese è gratuito, rendendo l’ingresso estremamente conveniente. La SIM può essere fisica o eSIM, con sottoscrizione possibile anche tramite SPID. Non ci sono restrizioni sull’operatore di provenienza: chiunque può passare a Very senza vincoli.

Due soluzioni a basso costo: Optima sfida Very

Optima e Very Mobile rappresentano due alternative per chi cerca risparmio. Optima punta tutto sul prezzo mensile più basso, 4,95€, con 100 giga e un pacchetto equilibrato. Very Mobile invece costa di più, ma offre il doppio dei giga, navigazione in 5G e un’attivazione quasi gratuita. Da un lato la convenienza assoluta, dall’altro una soluzione più generosa in termini di dati. Il confronto evidenzia come il mercato dei virtuali stia diventando sempre più competitivo, offrendo opzioni per chi cerca il minimo costo o per chi vuole tanti giga senza spendere troppo. Opportunità di questo genere ci sono sempre sul mercato, ma parliamo di due proposte di due gestori che a quanto pare nell’ultimo periodo stanno andando per la maggiore. Chiaramente la scelta è degli utenti, ma non lasciatevele scappare.