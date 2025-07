Very Mobile: l’iot diventa accessibile con le nuove “Very Things”

Very Mobile rinnova il proprio listino e presenta le nuove offerte “Very Things”, pensate per rispondere alla sempre più numerosa richiesta di connettività per dispositivi IoT. Con l’obiettivo di rendere la domotica più accessibile, il gestore lancia due nuove opzioni dal prezzo contenuto e senza vincoli di durata. Le offerte sono disponibili fino al 4 agosto 2025, salvo eventuali proroghe, e puntano a semplificare la gestione della rete per oggetti smart, come telecamere, sensori o assistenti vocali.

Very Mobile: semplicità e trasparenza, le nuove tariffe pensate per gli oggetti smart

La proposta parte da 1,99€ al mese per la versione base, che include 2GB in 5G con velocità fino a 30Mbps. L’alternativa, da 3,99€ al mese, offre invece 10GB con le stesse condizioni di velocità e copertura. Entrambe le opzioni sono valide anche in Europa (escluso il Regno Unito) e comprendono il blocco automatico della navigazione al superamento dei Giga, ma con possibilità di rinnovo anticipato. Non sono previsti costi nascosti, penali o obblighi contrattuali, mentre i servizi a pagamento restano disabilitati per impostazione predefinita.

Le offerte sono attivabili solo per nuovi numeri, senza possibilità di portabilità. La SIM ha un costo di 10€, gratuito però se ordinata online. Anche l’attivazione ha un prezzo di 9,99€, azzerato nei Very Point. La connettività 5G è garantita ma con un limite di velocità fissato a 30Mbps, anche per chi in passato utilizzava solo il 4G. Nessuna compatibilità con eSIM, ma sono abilitati gli SMS bancari, e funzionalità come hotspot e RingMe sono incluse nel pacchetto.

L’ operatore punta alla semplicità. Sono infatti previsti prezzi chiari, servizi essenziali e una struttura pensata per accompagnare l’utente nell’adozione della tecnologia smart in modo economico. In un mercato sempre più orientato all’automazione domestica, queste nuove tariffe possono rappresentare una valida alternativa per chi cerca una SIM dedicata esclusivamente agli oggetti connessi, senza dover sostenere costi elevati.