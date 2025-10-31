ho. Mobile: 200 GB in 5G e attivazione digitale con eSIM in pochi minuti

Tra i gestori virtuali più apprezzati in Italia, ho. Mobile continua a distinguersi per la semplicità e la trasparenza delle sue proposte. L’ultima offerta, disponibile per nuovi clienti e per chi effettua la portabilità del numero, ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre e include 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. Una tariffa chiara, senza costi nascosti, che conferma la filosofia di ho. Mobile: dare tanto, con la massima chiarezza.

Attivazione semplice e flessibile

L’attivazione dell’offerta è estremamente accessibile: parte da 2,99 euro una tantum, variabile in base all’operatore di provenienza nel caso di portabilità. Chi sceglie invece un nuovo numero paga lo stesso costo di attivazione, 2,99 euro, con SIM gratuita. È richiesta una prima ricarica da 10 euro per coprire il canone del primo mese, portando la spesa iniziale complessiva a 12,99 euro.

Per chi preferisce una soluzione ancora più rapida, è disponibile la eSIM a 1,99 euro, che consente di attivare l’offerta in pochi minuti, senza attendere la spedizione fisica della scheda. Questa modalità risulta ideale per chi desidera iniziare subito a utilizzare la rete ho. Mobile su smartphone compatibili.

Tre modalità di attivazione

L’operatore offre tre opzioni per attivare la propria linea, pensate per venire incontro a ogni esigenza:

Acquisto online con spedizione a casa, con possibilità di attivazione tramite app, SPID, edicola o tabaccheria; Ritiro e attivazione direttamente in edicola, pagando in contanti o con carta; Attivazione immediata tramite eSIM, acquistando online e completando la procedura in pochi minuti.

Servizi aggiuntivi e supporto via WhatsApp

A rendere l’offerta ancora più completa è la presenza dell’assistenza via WhatsApp, un canale diretto e pratico per risolvere rapidamente qualsiasi necessità.

Con 200GB in 5G, minuti e SMS illimitati, e un costo mensile fisso, ho. Mobile propone una formula equilibrata e conveniente, capace di coniugare velocità, trasparenza e semplicità d’uso, elementi che da sempre caratterizzano il marchio.