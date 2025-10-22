Vodafone sconta tanti smartphone Realme e Samsung

A partire dalla giornata del 20 ottobre 2025 , l’operatore telefonico italiano Vodafone proporrà degli sconti sull’acquisto di diversi smartphone dei produttori tech Realme e Samsung. Tra questi, sono proposti in sconto anche gli smartphone Realme 14, Realme 14 Pro e Realme GT7 e il nuovo smartphone pieghevole di casa Samsung, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

Sono da poco arrivati dei fantastici sconti in casa Vodafone. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico in questione ha deciso di proporre ad un prezzo scontato diversi smartphone di rilievo. Tra questi, ci sono diversi smartphone interessanti di casa Realme. Il primo è il nuovo Realme 14. Quest’ultimo viene al momento proposto con uno sconto pari a 1 euro rispetto al passato.

Gli utenti interessati ad averlo a rate con Vodafone dovranno infatti ora sostenere una spesa pari a 7 euro al mese, per un totale di 24 rate mensili. Discorso simile anche per il fratello maggiore, ovvero il nuovo Realme 14 Pro. Quest’ultimo sarà infatti disponibile all’acquisto con Vodafone ad un prezzo scontato pari sempre a 7 euro al mese, per un totale complessivo di 24 rate mensili.

Con l’operatore in questione è proposto ad un prezzo scontato anche un altro smartphone dell’azienda Realme, ovvero il nuovo Realme GT 7. Anch’esso è disponibile con uno sconto di 1 euro rispetto a prima. Di conseguenza, ora gli utenti dovranno pagare un costo di 19 euro al mese per 24 mesi. Come già detto, poi, Vodafone ha deciso di proporre in sconto anche uno smartphone di casa Samsung. Si tratta del nuovissimo smartphone pieghevole dell’azienda, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

Gli utenti interessati ad averlo con l’operatore telefonico Vodafone potranno usufruire di uno sconto pari a 2 euro. In questo modo, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 32 euro al mese per un totale di 24 rate mensili.