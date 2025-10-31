Samsung, eccellenza nell’assistenza: premiate due divisioni

La divisione Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC) di Samsung si conferma un punto di riferimento in Italia. Sia per l’affidabilità che per la cura del cliente. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha premiato l’azienda nell’indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2026”. Assegnandole il titolo di Numero 1 per la categoria climatizzatori. E per la prima volta, per le pompe di calore. È il settimo anno consecutivo che Samsung ottiene questo riconoscimento. A conferma quindi di un impegno costante nel garantire esperienze di assistenza di alto livello.

Formazione e rete di supporto: il cuore del servizio Samsung

Il risultato non deriva da valutazioni interne. Ma dalla voce diretta dei clienti. Oltre 330 mila consumatori italiani hanno partecipato all’indagine, valutando 2.244 aziende di 220 settori economici. L’indicatore Service Experience Score (SES) è quello che misura la percentuale di clienti soddisfatti del servizio lungo tutto il percorso. Quindi dal pre-acquisto all’assistenza post-vendita. E ha collocato Samsung ai vertici del settore. Secondo Ettore Alfredo Jovane, Vice President HVAC Business di Samsung Electronics Italia, questo traguardo riflette “una dedizione costante a offrire esperienze concrete e durature. Che sono basate su ascolto, rapidità e fiducia reciproca”.

Dietro il successo della divisione HVAC c’è una struttura solida e capillare. La Samsung AirCon Academy è il centro di formazione per tecnici e installatori. E rappresenta il motore dell’intera rete di assistenza. L’Academy propone corsi dedicati agli operatori del canale Air Conditioning. Aggiornando le competenze professionali e le conoscenze sui nuovi prodotti. Grazie a questo approccio, Samsung può contare su 250 centri di assistenza e 410 tecnici specializzati distribuiti sul territorio italiano. E tutti pronti a intervenire con tempestività e competenza.

Il doppio riconoscimento dell’ITQF è “la prova concreta dell’impegno quotidiano nel mettere il cliente al centro di ogni intervento”. Questo lo ha sottolineato Simone Morabito, Head of Service HVAC Business di Samsung Electronics Italia. L’obiettivo resta quello di migliorare costantemente la qualità del supporto. Proprio attraverso processi innovativi e un contatto diretto che consolida la fiducia nel marchio.