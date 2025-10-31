Ad
ByteDance reinventa il 3D: nasce Seed3D, il modello che trasforma una foto in un mondo virtuale

La società madre di TikTok presenta la tecnologia Seed3D che crea modelli tridimensionali realistici partendo da una singola immagine.

scritto da Manuela Poidomani
Creare un modello 3D realistico partendo da una sola fotografia? Ora è possibile. ByteDance, la compagnia cinese dietro TikTok, ha presentato Seed3D 1.0. Una nuova piattaforma di intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare la produzione di contenuti tridimensionali. Il sistema consente di generare oggetti o intere scene 3D a partire da una semplice immagine bidimensionale. Restituendo risultati con texture fotorealistiche e geometrie coerenti da ogni prospettiva. Una tecnologia pensata non solo per artisti digitali. Ma anche per chi lavora in settori come la realtà virtuale, la simulazione e lo sviluppo di videogiochi.

Il motore alla base di Seed3D è un Diffusion Transformer multimodale. Che è capace di fondere l’analisi visiva e linguistica per interpretare gli elementi di una foto e trasformarli in strutture tridimensionali. Con “solo” 1,5 miliardi di parametri, il modello riesce a superare soluzioni concorrenti più grandi, come Hunyuan3D 2.1. E questo grazie a un approccio modulare e a una pipeline di generazione progressiva. Ogni immagine viene scomposta semanticamente. E poi ricostruita in un ambiente tridimensionale coerente. Proprio con materiali fisicamente accurati e luci realistiche.

Seed3D: modelli realistici, texture coerenti e compatibilità con la simulazione robotica

Uno dei punti più innovativi di Seed3D è la gestione delle texture. Il sistema elabora superfici “view-aligned”. Ovvero perfettamente coerenti da qualsiasi angolazione, superando i limiti delle tecniche tradizionali basate su texture statiche o generiche. Questo consente di ottenere risultati adatti anche a contesti scientifici o industriali. Dove la fedeltà visiva e la coerenza spaziale sono fondamentali.

ByteDance ha inoltre reso Seed3D compatibile con Isaac Sim. La piattaforma di simulazione di NVIDIA utilizzata per addestrare robot e agenti di intelligenza artificiale. Ciò apre la strada a un uso del modello non solo in ambito creativo. Ma anche in quello della robotica e dell’automazione.

Con Seed3D, ByteDance segna un passo deciso verso la fusione tra realtà e digitale. Riducendo drasticamente il tempo e le competenze necessarie per la creazione di asset 3D di alta qualità. È un’innovazione che potrebbe democratizzare la modellazione tridimensionale. Trasformando una semplice fotografia in un universo virtuale dettagliato.

