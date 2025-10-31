ByteDance reinventa il 3D: nasce Seed3D, il modello che trasforma una foto in un mondo virtuale

Creare un modello 3D realistico partendo da una sola fotografia? Ora è possibile. ByteDance, la compagnia cinese dietro TikTok, ha presentato Seed3D 1.0. Una nuova piattaforma di intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare la produzione di contenuti tridimensionali. Il sistema consente di generare oggetti o intere scene 3D a partire da una semplice immagine bidimensionale. Restituendo risultati con texture fotorealistiche e geometrie coerenti da ogni prospettiva. Una tecnologia pensata non solo per artisti digitali. Ma anche per chi lavora in settori come la realtà virtuale, la simulazione e lo sviluppo di videogiochi.

Il motore alla base di Seed3D è un Diffusion Transformer multimodale. Che è capace di fondere l’analisi visiva e linguistica per interpretare gli elementi di una foto e trasformarli in strutture tridimensionali. Con “solo” 1,5 miliardi di parametri, il modello riesce a superare soluzioni concorrenti più grandi, come Hunyuan3D 2.1. E questo grazie a un approccio modulare e a una pipeline di generazione progressiva. Ogni immagine viene scomposta semanticamente. E poi ricostruita in un ambiente tridimensionale coerente. Proprio con materiali fisicamente accurati e luci realistiche.

Seed3D: modelli realistici, texture coerenti e compatibilità con la simulazione robotica

Uno dei punti più innovativi di Seed3D è la gestione delle texture. Il sistema elabora superfici “view-aligned”. Ovvero perfettamente coerenti da qualsiasi angolazione, superando i limiti delle tecniche tradizionali basate su texture statiche o generiche. Questo consente di ottenere risultati adatti anche a contesti scientifici o industriali. Dove la fedeltà visiva e la coerenza spaziale sono fondamentali.

ByteDance ha inoltre reso Seed3D compatibile con Isaac Sim. La piattaforma di simulazione di NVIDIA utilizzata per addestrare robot e agenti di intelligenza artificiale. Ciò apre la strada a un uso del modello non solo in ambito creativo. Ma anche in quello della robotica e dell’automazione.

Con Seed3D, ByteDance segna un passo deciso verso la fusione tra realtà e digitale. Riducendo drasticamente il tempo e le competenze necessarie per la creazione di asset 3D di alta qualità. È un’innovazione che potrebbe democratizzare la modellazione tridimensionale. Trasformando una semplice fotografia in un universo virtuale dettagliato.