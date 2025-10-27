Samsung: ora si potranno riparare gli smartphone in un modo tutto nuovo

Negli ultimi anni Samsung ha fatto passi avanti significativi nella progettazione di dispositivi più facili da riparare, con l’obiettivo di estendere la vita utile dei propri prodotti e ridurre i costi di manutenzione per gli utenti. Dopo aver migliorato il design interno dei Galaxy S25 — tra i più accessibili alla riparazione della serie — l’azienda coreana presenta ora due iniziative complementari che potrebbero ridefinire il concetto stesso di “assistenza post-vendita”: il Baro Service Pilot Program e un sistema di auto-riparazione dei display pieghevoli.

Baro Service Pilot Program: riparazioni veloci direttamente in negozio

Il nuovo Baro Service Pilot Program è un progetto pilota lanciato in Corea del Sud che mira a rendere la riparazione degli smartphone più rapida, trasparente e conveniente.

Invece di spedire i dispositivi a centri assistenza esterni, gli utenti possono portare il loro Galaxy direttamente in uno dei punti vendita autorizzati, dove la riparazione viene effettuata sul posto.

Attualmente attivo in quattro centri selezionati — Galleria Gwanggyo, Samsong, Sangdo e The Hyundai Seoul — il servizio copre le riparazioni più comuni, come la sostituzione del display o della batteria, che vengono completate nello stesso giorno. Per i casi più complessi, Samsung introduce anche la formula One Day Pickup, che prevede il ritiro del dispositivo, la riparazione in un centro tecnico vicino e il rientro nel negozio entro 24 o 48 ore. Un approccio che non solo riduce drasticamente i tempi di attesa, ma elimina anche il disagio di restare giorni senza smartphone. Il programma, inoltre, si estende a tablet, indossabili e piccoli elettrodomestici, con l’obiettivo di costruire un ecosistema di assistenza locale più efficiente e accessibile.

Il brevetto per l’auto-riparazione dei display pieghevoli

Parallelamente, Samsung guarda al futuro dei dispositivi foldable con una tecnologia che sembra uscita dalla fantascienza: un sistema di auto-riparazione dei display. Un nuovo brevetto rivela infatti un meccanismo in grado di rilevare microfratture sullo schermo e di attivare automaticamente un processo di riparazione interna. Il sistema utilizza una rete di fili microscopici integrata tra gli strati del pannello OLED. Quando viene individuato uno stress meccanico o una potenziale rottura, il circuito stimola microstrutture metalliche che sigillano l’area danneggiata, prevenendo la propagazione della crepa e preservando la funzionalità del display.

Questa “rete protettiva” agisce come un sistema immunitario dello schermo, capace di intervenire in tempo reale. A completare la protezione, ci sono scanalature e sigillanti progettati per bloccare l’ingresso di umidità e ossigeno, due elementi che possono compromettere lo strato OLED nel tempo.