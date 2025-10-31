Fujitsu FMV Note A: il ritorno del lettore per CD/DVD sui notebook

In un’epoca in cui i lettori ottici sembrano del tutto scomparsi dalla maggior parte dei laptop, Fujitsu fa un passo indietro e lancia in Giappone il FMV Note A, un notebook che reintegra il lettore per CD/DVD. Una scelta sorprendente in un mercato dominato da dispositivi ultrasottili e totalmente digitali. L’idea è offrire una soluzione a chi ancora dipende dai supporti fisici per lavoro, scuola o intrattenimento. O semplicemente a chi li preferisce e vorrebbe continuare ad utilizzarli.

Il nuovo FMV Note A non punta solo al lettore ottico: è un notebook completo, con processori aggiornati e una dotazione che soddisfa le esigenze quotidiane di produttività di qualunque tipologia di utente. Fujitsu sembra voler coniugare il passato e il presente, unendo la praticità dei supporti fisici alla velocità dei dispositivi più moderni. Per molti utenti giapponesi, dove i CD e DVD sono ancora utilizzati per software, documenti e media, questo potrebbe rappresentare un ritorno molto apprezzato. E non sono i soli.

Funzionalità e caratteristiche principali del nuovo dispositivo con lettore ottico

Oltre al lettore ottico, il FMV Note A offre uno schermo nitido, con buoni angoli di visione, tastiera confortevole e autonomia della batteria sufficiente per affrontare l’intera giornata di lavoro. La connettività include porte USB multiple, HDMI e slot per schede SD, rendendo il notebook versatile anche per trasferire dati o collegare periferiche.

Il ritorno del lettore ottico non significa un compromesso sulle prestazioni: Fujitsu assicura che il dispositivo gestisca senza problemi applicazioni di produttività, navigazione web, streaming e software leggeri. In pratica, è un laptop pensato per chi non vuole rinunciare a vecchi formati senza sacrificare la modernità.

Per ora, il FMV Note A sarà disponibile solo in Giappone, lasciando spazio a ipotetiche versioni internazionali in futuro. È un segnale interessante di come alcune tecnologie “vecchio stile” possano ancora avere un ruolo pratico e di nicchia nel mondo dei computer portatili.