Samsung Galaxy AI, fotocamera che capisce e agisce

La fotocamera degli smartphone Samsung Galaxy è più di un semplice obiettivo con sensori potenti: diventa un vero assistente intelligente, capace non solo di catturare immagini ma anche di comprendere e rispondere in base a ciò che inquadri. Un’evoluzione che Samsung porta nei suoi prossimi modelli integrando hardware, software e AI in modo olistico.

Samsung sta ridefinendo il concetto stesso di fotocamera con la sua integrazione dell’IA. Non si tratta più di uno strumento a sé, ma di una componente parte di un ecosistema più ampio: il processore, l’interfaccia One UI e i servizi Galaxy AI lavorano insieme potenziandosi a vicenda. Con l’arrivo dell’AI multimodale, la fotocamera può riconoscere oggetti, comprendere testi, offrire suggerimenti in tempo reale e persino automatizzare alcune azioni.

Quando inquadri qualcosa con i nuovi Samsung Galaxy, il telefono sa cosa stai osservando: un monumento, un testo, un prodotto o un volto. A quel punto, il sistema può mostrarti informazioni contestuali, tradurre il testo inquadrato, condividere contenuti visivi copiati, suggerire ritagli e altre modifiche. Tutto in modo fluido e intelligente. Nei dispositivi pieghevoli come il Galaxy Z Fold e Z Flip, l’intelligenza della fotocamera raggiunge nuovi livelli. Grazie allo schermo flessibile è possibile scattare e modificare allo stesso tempo, utilizzare fotocamera e galleria.

Samsung dichiara che ogni innovazione è pensata anche per preservare la privacy. I dati sensibili restano elaborati localmente e le funzioni AI lavorano on-device. Inoltre, l’utente può gestire tutto tramite impostazioni o Galaxy Labs. Un approccio innovativo che pone un’ulteriore distanza tra Samsung e la concorrenza, come i sistemi implementati da Google e Apple. Entrambi sfruttano il cloud, non l’elaborazione on-device, e gestiscono la privacy in modo limitato meno personalizzabile.

Ricordiamo che con l’arrivo di One UI 7 (basata su Android 15), molte di queste funzioni saranno ancora più rapide e intuitive. Basterà aggiornarla all’ultima versione e recarsi nelle Impostazioni alla voce “AI” – tra le funzioni avanzate – per procedere. La tua fotocamera dei Samsung Galaxy sarà quindi parte integrante dell’esperienza mobile, non più una parte passiva del dispositivo.