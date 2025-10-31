Ad
Nothing OS 4.0: arrivano gli annunci nella schermata di blocco?

Con l'aggiornamento Nothing OS 4.0 arrivano nella scheda di blocco gli annunci. Ma è possibile eliminarli?

scritto da Margareth Galletta 2 Minuti lettura
Nothing OS 4.0

La diffusione della Open Beta di Nothing OS 4.0 continua a estendersi. Coinvolgendo ora anche i più recenti Nothing Phone (3a) e il modello Pro. Tale aggiornamento segue il lancio iniziale su Nothing Phone (2) e (3), oltre che le rispettive varianti Plus e 2a. Consolidando così il percorso di testing del sistema operativo basato su Android 16. L’espansione promette miglioramenti significativi per la stabilità e l’esperienza d’uso. Ma introduce anche una novità che potrebbe dividere gli utenti: la funzione Lock Glimpse. Il sistema operativo porta con sé una serie di ottimizzazioni tecniche. Tra cui, si segnalano la maggiore stabilità della fotocamera, miglioramenti nella gestione della luminosità automatica e nella connettività WiFi. Oltre a interventi sulla stabilità di rete.

Nothing OS 4.0: ecco le novità in arrivo

La piattaforma propone anche la dashboard Essential Space, pensata per monitorare in modo trasparente l’attività dei modelli di grandi dimensioni. A livello estetico e funzionale, Nothing OS 4.0 introduce nuovi quadranti per l’orologio, supporto ai riquadri delle Impostazioni rapide 2×2, la Modalità Extra Dark, un visualizzatore pop-up con due icone mobili e il preset fotografico “Stretch”.

La vera novità è la citata Lock Glimpse, una funzione che porta sfondi dinamici nella schermata di blocco. Accompagnati da contenuti interattivi e aggiornamenti tempestivi. Un’opzione che può sembrare contraddittoria per il marchio. Nothing però offre piena libertà agli utenti: la funzione può essere attivata o disattivata nelle impostazioni. Permettendo così di preservare l’esperienza tradizionale per chi preferisce uno schermo di blocco pulito. Al momento, non è chiaro se Lock Glimpse verrà estesa ad altri modelli della gamma.

Tale episodio riflette una tendenza più ampia nel settore smartphone. Le aziende puntano ad integrare contenuti dinamici e interattivi nella schermata di blocco. Cercando un equilibrio tra innovazione e esperienza utente. Per Nothing, la sfida sarà mantenere l’identità stessa del marchio pur sperimentando nuove modalità di personalizzazione e interazione. Un tema destinato a influenzare le scelte future del suo ecosistema.

Margareth Galletta

