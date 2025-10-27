Android 16 e Nothing OS 4: assaggio anche su Nothing Phone (1)

Come ben sapete, nei giorni scorsi, Nothing ha iniziato il rilascio della beta dell’ultima versione del sistema operativo, Android 16, accompagnato dalla nuova versione dell’interfaccia grafica proprietaria della società Nothing OS 4, si tratta di un update che ovviamente introduce tantissime novità che sono in fase di testa all’interno dei canali beta e stanno arrivando per tutti gli ultimi dispositivi dell’azienda, questo update infatti è previsto per Nothing Phone (2), Phone (2a), Phone (2a) Pro, Phone (3) ed è attesa pure per Nothing Phone (3a).

Come potete leggere, però purtroppo tutti quegli utenti che hanno deciso di puntare fin dall’inizio su questa azienda sono rimasti fuori, nello specifico parliamo dei possessori del modello di prima generazione Nothing (1), il quale evidentemente non è ritenuto sufficientemente potente dall’azienda per poter supportare tutte le nuove funzionalità del sistema operativo insieme, magari alle animazioni più complesse che possono ovviamente mettere in difficoltà un processore non più adatto a reggere gli standard moderni.

Arriva il porting

Nonostante questo software, dunque non sia in fase di sviluppo per questo smartphone, un utente su X a annunciato di essere riuscito ad effettuare un passaggio di questo software, opportunamente modificato e adattato, sul modello di prima generazione, si tratta ovviamente di una rom cucinata che consiste nell’adattamento di un software pensato per girare su un tipo di dispositivo per farlo girare su un altro, in base a quanto si legge tutto quanto sembra funzionare correttamente compresa la fotocamera con i nuovi preset.

Ovviamente non mancano anche gli errori di funzionamento, dal momento che ad esempio il non corretto allineamento dell’orologio nella barra di stato, la visualizzazione della fotocamera che è dietro il foro e altre piccole cose che ancora non funzionano come dovrebbero.

Ovviamente non sappiamo dirvi quanto possa essere affidabile questo software dal momento che si tratta comunque di una produzione di terze parti, sicuramente però a molti utenti potrebbe far gola e in molti potrebbero decidere di approfittare di questa soluzione.