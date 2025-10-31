Chrome: sui dispositivi Android in arrivo due nuovi pulsanti

L’evoluzione dei browser mobili continua a concentrarsi sulla semplicità e sull’accesso immediato alle funzionalità più richieste. A tal proposito, Google Chrome introduce su Android e iOS aggiornamenti alla pagina Nuova scheda già sperimentati su desktop. Tra le novità più visibili spiccano due pulsanti di facile accesso. Uno dedicato alla AI Mode e l’altro alla navigazione in incognito. Tali nuovi controlli compaiono sotto la barra di ricerca principale. Offrono scorciatoie immediate per operazioni quotidiane. Il pulsante a destra permette di aprire una scheda in modalità privata senza dover passare dal menù a tre puntini. Quello a sinistra, invece, collega alla piattaforma sperimentale di intelligenza artificiale di Google, replicando su mobile quanto già disponibile su desktop.

Cambiamenti in arrivo su Chrome per Android

L’intervento non riguarda solo le funzionalità, ma anche l’aspetto visivo della pagina Nuova scheda. L’interfaccia appare più pulita e mobile friendly. Ciò con pulsanti chiari e immediatamente riconoscibili. L’anello colorato che in passato circondava la barra di ricerca è stato rimosso. Mentre il feed Discover e il carosello dei siti preferiti sono stati leggermente spostati verso il basso per lasciare spazio ai nuovi controlli. Il risultato è un layout più funzionale, capace di ridurre i passaggi necessari per compiere azioni comuni.

Come anticipato, l’inserimento della AI Mode nella pagina iniziale rappresenta un ulteriore passo strategico. Tale scelta punta a portare l’intelligenza artificiale sempre più vicino al punto di accesso principale del web. La funzione consente agli utenti mobili di interagire con le esperienze sperimentali di Google con un solo tocco.

Tali aggiornamenti riflettono una tendenza più ampia del settore tecnologico. I browser non sono più solo strumenti di navigazione, ma punti di accesso privilegiati a servizi avanzati. Con l’integrazione delle funzioni AI direttamente nelle schede, Chrome dimostra come la navigazione web possa evolvere verso esperienze sempre più personalizzate e integrate. Anticipando così sviluppi futuri in cui l’intelligenza artificiale diventerà parte integrante delle attività online quotidiane.