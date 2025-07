Android 16 QPR1: il conto alla rovescia verso il rilascio ufficiale

Google ha rilasciato la terza beta di Android 16 QPR1, un passaggio fondamentale prima dell’arrivo della versione stabile attesa a settembre 2025. Disponibile per gli utenti del programma Beta con un dispositivo Pixel compatibile, questa versione non introduce troppi stravolgimenti, ma consolida i cambiamenti introdotti finora. Le modifiche sono perlopiù rifiniture estetiche e funzionali, a partire dalla barra di ricerca del Pixel Launcher che ora si sposa meglio con i colori del sistema. Anche il riepilogo meteo torna ad avere icone colorate, dopo le proteste degli utenti per la precedente versione troppo “piatta”.

Android 16 QPR1: la fase di test si conclude, ma non tutto sarà confermato

Alcuni miglioramenti interessano anche la schermata di sblocco, con i pulsanti del PIN ora diventati semitrasparenti. All’interno di “Sfondo e stile”, la spaziatura delle scorciatoie sulla schermata di blocco è stata ottimizzata per mostrare fino a dieci icone senza bisogno di scorrere. Cambia anche l’immagine animata del Wallpaper Studio, pur senza modifiche nelle funzionalità. Nelle impostazioni di sistema è stata integrata la nuova voce “Servizi cross-device” in una posizione più intuitiva, mentre viene reintrodotta l’opzione di assistenza per l’integrità della batteria. Tutto ciò resta però un’esclusiva dei dispositivi più recenti come Pixel 8a.

Il ciclo di sviluppo di Android 16 QPR1 terminerà ufficialmente ad agosto, ma è già evidente che alcune funzioni resteranno sperimentali. Altre modifiche interessanti riguardano la sezione “Sicurezza e privacy” del sistema, tornate temporaneamente alla grafica precedente. Novità come l’ingrandimento della tastiera e la semplificazione della sezione “Password e account” si uniscono ad una modalità desktop migliorata, che consente ora di fissare le app sulla barra delle applicazioni tramite un click.

È importante ricordare che non tutti i cambiamenti apportati saranno disponibili su ogni dispositivo, a causa di limiti hardware o scelte del team di sviluppo. Alcune funzionalità, potrebbero non vedere mai la luce nella versione stabile. I dispositivi supportati, come già affermato, restano quelli già compatibili con Android 16, dalla serie Pixel6 fino ai nuovi Pixel 9. La prossima fase di sviluppo, denominata QPR2, è prevista per dicembre.