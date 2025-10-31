HyperOS 3 Global debutta: Xiaomi dà il via al rollout mondiale

Dopo il lancio in Cina, HyperOS 3 comincia ufficialmente la sua espansione mondiale. Xiaomi ha annunciato l’avvio del rollout tramite il profilo ufficiale su X. Precisando che la distribuzione sarà progressiva e non immediata. L’azienda invita alla pazienza, spiegando che la diffusione seguirà un percorso controllato. Che è volto a garantire stabilità e sicurezza. La priorità è infatti evitare bug o problemi tecnici. Che è una precauzione necessaria per un aggiornamento che porta numerose novità strutturali.

I primi modelli a ricevere la nuova interfaccia sono gli Xiaomi 15T e 15T Pro. I due flagship di riferimento della casa cinese. “Stiamo lavorando per rendere l’aggiornamento disponibile al maggior numero possibile di dispositivi”, ha dichiarato la azienda. Confermando quindi che il rollout proseguirà nelle prossime settimane. Il debutto mondiale della HyperOS 3 rappresenta un passaggio importante per il marchio. Che punta a unificare l’esperienza software dei propri prodotti in tutto il mondo.

Aggiornamenti in arrivo del sistema operativo HyperOS 3 Global anche per altri modelli entro fine anno

Xiaomi ha già tracciato la roadmap dei prossimi aggiornamenti. E questi coinvolgeranno una vasta gamma di dispositivi. Tra novembre e dicembre sarà il turno di modelli precedenti come Xiaomi 14, oltre alle nuove serie Redmi Note 14 e Poco F7. Anche i tablet e gli indossabili riceveranno l’update. Xiaomi Pad Mini, Pad 7 Pro e le Smart Band 10, inclusa la versione Ceramic Edition. L’obiettivo è portare HyperOS 3 su gran parte del mondo Xiaomi entro la fine del 2025. Consolidando sempre di più un’interfaccia fluida e coerente tra smartphone, tablet e wearable.

Sul fronte commerciale, i modelli Xiaomi 15T e 15T Pro restano i principali protagonisti della gamma. I due dispositivi, rispettivamente con processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra e fotocamera Leica Summilux da 50 megapixel, sono già disponibili in Italia a partire da circa 400 euro per la versione base. E poco più di 550 per la variante Pro. Con l’arrivo di HyperOS 3, Xiaomi punta a offrire un’esperienza più personalizzata, stabile e performante. Rafforzando del tutto il legame tra hardware e software.