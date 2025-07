A quanto pare il produttore tech Xiaomi sta lavorando per portare ufficialmente sul mercato un nuovo tablet flaghsip. Si tratta in particolare del prossimo Xiaomi Pad Mini e, come suggerisce anche il nome, le sue dimensioni dovrebbero essere comunque compatte. Secondo quanto è emerso, questo device si appresta ad arrivare in veste ufficiale a livello globale. Sembra che sarà una versione re-branded del tablet a marchio Redmi pensato per il mercato cinese, ovvero lo scorso Redmi K Pad.

Xiaomi Pad Mini in arrivo a livello globale come re-branded di Redmi K Pad

Il produttore tech Xiaomi presenterà a breve a livello globale un nuovo tablet di fascia alta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi Pad Mini e quest’ultimo sarà caratterizzato proprio dalle dimensioni compatte. Secondo quanto è emerso in rete dal portale cinese Weibo, quest’ultimo potrebbe essere una versione re-branded di un altro tablet a marchio Redmi presentato ufficialmente poco tempo fa per il solo mercato cinese.

Si tratterebbe dello scorso Redmi K Pad. Se dovesse essere così, possiamo aspettarci tra i due le stesse caratteristiche tecniche. In attesa di ulteriori informazioni, vi riassumiamo qui di seguito le specifiche tecniche di Redmi K Pad, alias Xiaomi Pad Mini.