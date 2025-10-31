WindTre, la tariffa con 260 GB in 5G e minuti illimitati a soli 7,99 € al mese

WindTre si conferma ancora tra gli operatori tradizionali più apprezzati nel panorama delle telecomunicazioni del nostro paese.

Le sue offerte rimangono infatti tra le più complete, con cui si possono ottenere giga per navigare ad alta velocità, minuti per chiamare numeri appartenenti a qualsiasi altro operatore, e anche un numero cospicuo di SMS da scambiare con i propri contatti.

Oltre alla completezza delle tariffe, un altro punto a favore dell’operatore telefonico è sicuramente il prezzo delle sue offerte, che rimane sempre competitivo e di conseguenza accessibile per tutti i clienti che vogliono attivare un suo piano tariffario.

WindTre, ecco la tariffa da soli 7,99 € al mese

Una delle tariffe più apprezzate dai clienti di WindTre, proprio per il suo costo accessibile è GO 250 M. Con questa tariffa è possibile navigare con 250 giga di Internet alla massima velocità disponibile con 5G, e in più avere minuti illimitati, 50 SMS e 10,1 giga extra da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea. La spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia. La promozione in questione è disponibile soltanto per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, poste mobile e altri operatori telefonici virtuali. Il costo invece è di soli 7,99 euro al mese, con attivazione gratis.

Per i clienti, che hanno invece bisogno di navigare più a lungo, WindTre propone GO Unlimited. La tariffa presenta giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Anche in questo caso la spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia. Il piano tariffario è disponibile per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori telefonici virtuali, al costo di 9,99 euro al mese, con attivazione gratis.

Entrambe le tariffe possono essere acquistate online in maniera estremamente semplice, con attivazione veloce tramite credenziali SPID o CIE e trasferimento automatico del credito residuo sulla nuova SIM.